امسال شکوفاترین سال دولت است/ اصلاح امور بانکی دغدغه دولت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی پیش از ظهر شنبه در آیین افتتاح سه هزار و 700 واحد مسکن مهر استان سمنان گفت: اینکه دولت را محکوم و متهم می‌کنند و راه را برای خدمات‌رسانی ناهموار می‌سازند جز ضرر و آسیب‌دیدن مردم فایده دیگری ندارد.

به گفته معاون اول رئیس جمهور، دولت سودای خدمتگزاری و نوکری مردم را دارد و بگذارید ما در متانت و آرامش انجام وظیفه کنیم.

برخی تلاش می کنند قدرت تشخیص در آستانه انتخابات مجلس از بین برود

وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در این برهه برخی‌ها راه را چنان ناهموار می‌کنند که قدرت تشخیص از بین برود.

محمدرضا رحیمی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به اهدف و توسعه کشور باید آرامش وجود داشته باشد گفت: برای رسیدن به اهداف تعیین شده از روحانیون، بزرگان، ایثارگران کمک می طلبیم.

وی با بیان اینکه امسال شکوفاترین سال دولت دکتر احمدی نژاد است گفت: امسال سالی بس مهم و سرنوشت ساز برای دولت است.

به گفته وی دولت در امسال می خواهد به همه نتایجی که به دنبال آن بود برسد و اوج فعالیتها در سال 90 انجام می‌شود.

اصلاح نظام بانکی و از بین بردن رانتها از مهمترین دغدغه های دولت است

وی با اشاره به اینکه صدها کار مهم دیگر در دولت وجود دارد گفت: اصلاح نظام بانکی و از بین بردن رانتها از مهمترین امور است که پیگیری می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه تلاش دولت در تحقق و اثبات عمل به فرامین رهبری است گفت: در سال آینده برای فیصله دادن امور و تحقق وعده‌های داده شده تلاش می‌شود.

وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور که زادگاهش استان سمنان است یک کارگر زاده بوده گفت: همه عوامل دولت در جهت خدمت به مردم گام بر می دارند و کمتر کسی در دولت احمدی‌نژاد پیدا می‌شود که در گذشته کارگری و شاگردی نکرده باشد.