رفع معضل ترافیک گرگان نیازمند توجه ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرزین پیش از ظهر شنبه در دیدار با رئیس جدید شورای شهر گرگان افزود: توجه به آموزش و پرورش،شهروند الکترونیک، بهداشت و سلامت مردم و مهمتر از همه بهداشت روانی و امنیت اجتماعی نیز امری ضروری است.
وی اظهار داشت: مصوبات شورا زیر نظر کارشناسان فرمانداری با دقت در کمیسیون انطباق با دید مثبت به تثبیت می رسد و امیدواریم هر تغییری در سمتها موجب تحول مثبت باشد.
فرماندار گرگان بیان کرد: این دولت بدون وابستگی به جریانات سیاسی و احزاب از تمام توانمندی و قابلیتها، بویژه منابع انسانی در پیشرفت و توسعه استفاده می کند.
گرزین افزود: مسئولیت برای ما مغتنم و فرصتی است که بعنوان آزمایش و امتحان در محضر خدا برای خدمت به مردم تلاش کنیم.
فرماندار گرگان افزود: گرگان با داشتن 420 هزار نفر بعنوان بزرگترین قطب شهر های استان از ویژگی خاص برخوردار است.
وی افزود: از اینکه پرو ژه های مهم با نظارت مستقیم شخص استاندار اعمال سیاست می شود جای خوشحالی است.
حسین ربیعی به عنوان رئیس جدید شورای شهر گرگان انتخاب شده است.
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