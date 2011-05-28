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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۳۶

گرزین:

رفع معضل ترافیک گرگان نیازمند توجه ویژه است

رفع معضل ترافیک گرگان نیازمند توجه ویژه است

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار گرگان گفت: رفع مشکل ترافیک و افزایش فضای سبز در مرکز شهر باید مورد توجه ویژه مسئولان قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرزین پیش از ظهر شنبه در دیدار با رئیس جدید شورای شهر گرگان افزود: توجه به آموزش و پرورش،شهروند الکترونیک، بهداشت و سلامت مردم و مهمتر از همه بهداشت روانی و امنیت اجتماعی نیز امری ضروری است.

وی اظهار داشت: مصوبات شورا زیر نظر کارشناسان فرمانداری با دقت در کمیسیون انطباق با دید مثبت به تثبیت می رسد و امیدواریم هر تغییری در سمتها موجب تحول مثبت باشد. 

فرماندار گرگان بیان کرد: این دولت بدون وابستگی به جریانات سیاسی و احزاب از تمام توانمندی و قابلیتها، بویژه منابع انسانی در پیشرفت و توسعه استفاده می کند.
 
گرزین افزود: مسئولیت برای ما مغتنم و فرصتی است که بعنوان آزمایش و امتحان در محضر خدا برای خدمت به مردم تلاش کنیم.
 
فرماندار گرگان افزود: گرگان با داشتن 420 هزار نفر بعنوان بزرگترین قطب شهر های استان از ویژگی خاص برخوردار است.
 
وی افزود: از اینکه پرو ژه های مهم با نظارت مستقیم شخص استاندار اعمال سیاست می شود جای خوشحالی است.
 
حسین ربیعی به عنوان رئیس جدید شورای شهر گرگان انتخاب شده است.
کد مطلب 1322519

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