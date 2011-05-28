گسترش ارائه خدمات مشاوره شغلی به مددجویان کمیته امداد البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان البرز با اعلام خبر فوق افزود: آن دسته مددجویان کمیته امداد این استان که دارای حرفه و مستعد کار هستند، با هدف شناخت توانایی آنها تحت مشاوره شغلی قرار می گیرند.

علی اصغر شیری ادامه داد: در سال جاری اجرایی کردن طرح مشاوره شغلی مددجویان با مشارکت مراکز غیرامدادی و کلینیکهای مشاوره در بخش حرفه آموزی پیش بینی شده است.

وی گفت: اجرای برنامه های تعمیم اطلاعات تخصصی کار در بین خانواده های تحت حمایت از طریق سمینار و همایش و کلاسهای گروهی از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این بخش است که دنبال می شود.

این مسئول اظهار داشت: این برنامه ها با هدف هدایت خانواده ها به سمت مشاغل دارای درآمد انجام می شود و طبق پیش بینی ها نتایج مطلوبی به دنبال دارد.

گسترش ارائه آموزشهای پیشرفته مربوط به کسب و کار به مددجویان

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز افزود: گسترش ارائه آموزشهای پیشرفته مربوط به کسب و کار نظیر تجارت الکترونیک به مددجویان از سوی کمیته امداد دنبال می شود

این مسئول ادامه داد: با تعمیم و گسترش آموزشهای پیشرفته مربوط به کسب و کار نظیر تجارت الکترونیک به خانواده های تحت حمایت، مددجویان به سمت خودکفایی سوق داده می شوند که این امر بر ضرورت اجرای این برنامه ها می افزاید.

شیری، تشکیل همایش و نشستهای آموزش برای ایجاد خودشکوفایی و پویایی ذهنی مددجویان را از دیگر برنامه های بخش حرفه آموزی و مشاوره شغلی مددجویان عنوان کد.

وی یادآور شد: این امر با کمک فرهیختگان، خیران و سایر سازمانها و موسسات ذیربط برگزار می شود و طبق پیش بینی ها نتاطج مطلوبی در پی خواهد داشت.