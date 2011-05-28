آشنایی با مسائل دینی در برنامه مروارید احکام

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با موضوع بیان مسائل شرعی به صورت کوتاه و خلاصه پیش از تلاوت اذان مغرب برای آشنایی مخاطبان با احکام پخش می شود.

برنامه مروارید احکام کاری از گروه معارف عمومی رادیو قرآن است که هر روز پیش از اذان مغرب به مدت 5 دقیقه از شبکه رادیویی قرآن پخش می‌شود.

رادیو قرآن رسانه ای شنیداری و تخصصی است که با محوریت قرآن برای مخاطبان عام در زمینه های مختلف قرآنی بصورت 24 ساعته و در پوشش سراسری تحت هدایت و نظارت سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران، به تولید و پخش برنامه می پردازد .