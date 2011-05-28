37 پروانه علامت استاندارد در گلستان باطل و تعلیق شد

منصور قلیچ لی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین کیفیت کالاهای مراکز عرضه و توزیع استان با اجرای طرح اجرای هماهنگ استاندارد (طاها) بیش از 40 درصد رشد داشته است.

وی مهمترین عامل ارتقای کیفیت کالاهای این مراکز را، اقدامات فرهنگی در ترویج استفاده از کالاهای استاندارد در میان جامعه بیان کرد.

وی اظهار داشت: جمع بندی اولیه از نتایج اجرای این طرح در گلستان نشان داد که در سال 88 (آغاز طرح) بیش از 55 درصد فروشگاههای عرضه و توزیع کالا، حداقل یک کالای غیراستاندارد توزیع می کردند که با افزایش نظارت بر این مراکز، این میزان به 30 درصد در سال 89 کاهش یافت.

قلیچ لی ادامه داد: آموزش دو هزار و 900 مدیر مدرسه استان به عنوان مروجین مفاهیم استاندارد در میان 300 هزار دانش آموز، نقش مهمی در ترویج مفاهیم استاندارد در میان اقشار مختلف جامعه ایفا کرده است.

وی گفت: برگزاری همایش ها و سمینارها، حضور در نمایشگاههای مختلف، بازدید مکرر از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه و توزیع کالاها و خدمات، انجام برنامه های رادیویی و تلویزیونی، انتشار اخبار متعدد در رسانه ها، تهیه و توزیع لوح های فشرده و بروشورهای تبلیغاتی، بخشی دیگر از اقدامات ترویجی این اداره کل در سطوح مختلف جامعه بوده است.

قلیچ لی گفت: 181 مورد نمونه برداری از کالاهای تولیدی در آزمایشگاههای اداره کل و 46 مورد نمونه برداری از کالاها و خدمات عرضه شده در بازار با همکاری بخش خصوصی و استفاده از توان آزمایشگاههای همکار، اقدامات دیگر در جهت استاندارد سازی محصولات و ارتقای کیفیت آنهاست.

وی اضافه کرد: همچنین، از سال 89 نظارت بر پارکها و شهربازیهای استان افزایش یافته و 15 پارک بازی، بازرسی و نظارت شدند و نتایج آنها به شهرداریها اعلام شده است.