به گزارش خبرگزاری مهر، گروه 30 نفره هنرمندان ایرانی که از طرف سازمان بسیج هنرمندان برای انجام دیدارهای فرهنگی با اهالی هنر، مردم لبنان و شرکت در مراسم سالگرد جشن پیروزی حزبالله به لبنان سفر کردهاند، روزگذشته با حضور بر مزار عماد مغنیه در شهر بیروت، به مقام این شهید و سایر شهدای مقاومت ادای احترام کردند.
هنرمندان ایرانی همچنین شب گذشته در یک دیدار صمیمی با سیدهاشم صفیالدین معاون سیدحسن نصرالله دبیرکل حزبالله لبنان گفتوگو و از تمایل خود برای تشکیل یک اتحادیه از هنرمندان جهان اسلام خبردادند.
درا ین مراسم که ابتدا با سخنان دکتر حسین قنادیان شروع شد، وی به این علاقهمندی اشاره کرده و گفت: این سفر در سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) و آزاد سازی خرمشهر انجام شده است وما امیدواریم به برکت این ایام خجسته که همزمان است با روزهای جشن شما، به اتحاد فرهنگی بیشتری فکرکنیم.
وی در ادامه افزود: جمع حاضر که شامل نویسندگان، موسیقی دانان، شاعران، منتقدان هنری واساتید هنر دانشگاهها هستند، برای آشنایی بیشتر با نفوذ انقلاب اسلامی در دل مردم مسلمان لبنان و شنیدن دلایل پیروزیهای مقاومت به این جا آمدهاند.
وی همچنین تاکید کرد که همبستگی اعتقادی و همسویی در اهداف آزادیخواهانه دو ملت به ما این فرصت را می دهد که خواستار وحدت عمل بیشتر فرهنگی بین دو ملت باشیم.
سپس سید هاشم صفی الدین به هنرمندان ایرانی خوش آمد گفت وبا ابراز خوشحالی از این دیدار، حزب الله لبنان را یک حرکت مردمی در قلب مسلمانان منطقه دانست که ریشههای آن در جنبش اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و درادامه آن، در رهنمودهای حضرت آیت الله خامنهای مشهود است.
معاون دبیرکل حزب الله لبنان با تاکید بر پیوستگی اعتقادی مردم مسلمان ایران ولبنان، افزود: شک نکنید که اگر راهنماییهای لحظه به لحظه حضرت آیت الله خامنهای نبود، این پیروزِِیهای بزرگ را نداشتیم، برای ما ایشان فقط یک رهبر عادی نیست، بسیار فراتر از آن، یک الگو و راهنمای زندگی ومقاومت است .
از جمله هنرمندان ایرانی که در این سفرحضور دارند، می توان به جمشید جم خواننده سرود ماندگار "یار دبستانی"، محمدگلریز خواننده سرود ماندگار "این بانگ آزادی است کز خاوران خیزد"، عباسعلی براتی پورشاعر، بهروز قزلباش شاعر، مدیرخبرگزاری آرتنا، روزنامهنگار، خلیل عمرانی شاعر، سمیرا اصلانپور نویسنده و عضو هیئت مدیره انجمن قلم ایران، زهره یزدانپناه نویسنده و مستندساز، امیر زاده سلجوقی استاد دانشگاه هنر، رضا رسولی داستان نویس، ابراهیم زاهدیمطلق داستاننویس و روزنامهنگار و.... اشاره کرد.
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