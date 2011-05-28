خراسان رضوی آمادگی همکاری اقتصادی با عراق را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محود صلاحی ظهر شنبه در دیدار با جانشین استاندار نجف و هیئت همراه اظهار داشت: روابط ایران و عراق در طول تاریخ به جز مقطع کوتاهی که صدام با حمایت غرب باعث لطمه زدن به این روابط شد، همواره دوستانه بوده است.

وی افزود: تعاملات دوجانبه در حال حاضر نیز دوستانه است که امید است با خارج شدن نیروهای نظامی بیگانه از کشور عراق بیش از پیش گسترش یابد.

استاندار خراسان رضوی در خصوص سرمایه گذاری ایران در عراق بیان داشت: صنعت گردشگری هم اکنون در دنیا از بزرگترین منابع درآمدی کشورها محسوب می شود که اعزام تعداد زیادی زائر از ایران به عتبات عالیات می تواند سرمایه گذاری مناسبی در کشور عراق باشد.

صلاحی افزود: استانداران نجف و کربلا می توانند با تعیین مزیت های اقتصادی مناطق تحت مدیریت خود، زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی خراسان رضوی در این استان ها را فراهم کنند.

وی از علاقمندی بازرگانان ایرانی برای سرمایه گذاری در کشور عراق خبر داد و گفت: برای برقراری ارتباط دوسویه لازم است تا مسئولان استان های نجف و کربلا نیز در این زمینه اعلام آمادگی کنند.

صلاحی همچنین از اعزام یک هیئت تجاری از خراسان رضوی به استان نجف و بازدید خود از این استان در آینده ای نزدیک خبر داد.

رزاق شریف جانشین استاندار نجف نیز در این دیدار اظهار داشت: نجف فقط مختص مردم این شهر نیست و به همه محبان اهل بیت (ع) در تمام دنیا تعلق دارد.

وی از جمهوری اسلامی ایران به ویژه استان خراسان رضوی خواست تا در خصوص سرمایه گذاری در استان نجف پیشقدم بوده و همکاری بیشتری با این استان داشته باشند.

جانشین استاندار نجف ضمن دعوت از استاندار خراسان رضوی برای زیارت مرقد مطهر امیرالمومنین علی (ع)، بر برنامه ریزی برای گسترش بیش از پیش روابط تاکید کرد.

گفتنی است، هیئت عراقی برای بازدید از خط 1و2 قطار شهری مشهد و مذاکره با شرکت ایرانی جهت عقد قرارداد در خصوص راه اندازی خط قطار شهری در نجف به خراسان رضوی سفر کرده است.