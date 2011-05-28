به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رفیعی محمدی صبح شنبه در نشست مطبوعاتی که در اتاق مدیریت این سازمان برگزار شد اظهار داشت: کلیه دام، طیور صنعتی‌، نیمه صنعتی و روستایی استان تحت پوشش مایه کوبی و واکسیناسیون رایگان قرار می‌گیرند.



وی ادامه داد:‌ 20 اکیپ عملیاتی مأمور انجام واکسیناسیون دام و طیور استان هستند که تنها دو اکیپ آن دولتی و مابقی متعلق به بخش خصوصی است.



وی افزود: کلیه اعتبارات، خرید و اجرای طرح واکسیناسیون توسط دولت انجام شده است که تا کنون 500 میلیون ریال هزینه شده است و پیش بینی می‌شود 90 هزار رأس گاو و گوساله واکسینه شوند و همچنین 50 هزار گوسفند و بز نیز عملیات مایه کوبی بروی آنها صورت گیرد.



مدیرکل دامپزشکی قم گفت: از دامداران استان درخواست داریم که با اکیپ‌های اجرایی طرح واکسیناسیون کمال همکاری را داشته باشند بدلیل اینکه اینکار بصورت صد درصدی اجرایی شود.



جابجایی دام در قم ممنوع شد



وی ابراز داشت: از امروز شنبه هرگونه جابجایی و نقل و انتقال دام و طیور در سطح استان قم تا پایان طرح واکسیناسیون ممنوع است.



رفیعی اظهار داشت‌: طی دو هفته اخیر چند کانون تب برفکی در بخش‌های جعفریه‌، باقرآباد و جعفرآباد قم گزارش شد که بدون مجوز در این بخش‌ها دام و طیور نقل و انتقال صورت گرفته بود که سریعاَ این مناطق قرنطینه و واکسینه شد.



وی افزود: یک میلیون و 400 هزار مترمربع نیز کانون‌های بیماری برای کنترل و پیشگیری از تب برفکی ضد عفونی می‌‌شود.



مدیرکل دامپزشکی استان قم گفت: دامداران استان برای جلوگیری از شیوع تب برفکی باید موارد بهداشتی را حتماَ رعایت کنند و در صورت مشاهده هرگونه بیماری آن را سرایعاَ به دامپزشکی استان گزارش دهند.



وی در پایان افزود: در سال گذشته 460 هزار رأس گاو و گوساله واکسینه و 531 هزار گوسفند و بز نیز مایه‌کوبی شدند.