درخشش دانشجویان علی آبادی در مسابقات قرآن و عترت کشور

به گزارش خبرنگار مهر، این رتبه ها در رشته های حفظ 20 جزء، آزمون کتبی، حفظ کل و حفظ 10 جزء قرآن کریم کسب شد.

دانشجویان مجتبی محسنی در رشته حفظ 20 جزء قرآن کریم ، هوشنگ هلاکویی در بخش آزمون کتبی زندگانی پیامبر اکرم(ص) موفق به کسب رتبه اول شدند.

همچنین جواد شاهینی در رشته حفظ کل قرآن کریم و سید محمد راد در رشته حفظ 10 جزء قرآن کریم رتبه دوم مسابقات را کسب کردند.

علاوه بر این، معصومه شکی در حفظ 20 جزء قرآن کریم و مهدیه اشرفی در رشته حفظ 10 جزء قرآن کریم رتبه سوم دانشجویان کشور را از آن خود کردند.



شانزدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویان و اساتید کشور به میزبانی واحد یاسوج برگزار شد.