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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۳۹

درخشش دانشجویان علی آبادی در مسابقات قرآن و عترت کشور

درخشش دانشجویان علی آبادی در مسابقات قرآن و عترت کشور

علی آباد کتول - خبرگزاری مهر: دانشجویان دانشگاه آزاد علی آباد کتول در شانزدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویان کشور شش رتبه کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، این رتبه ها در رشته های حفظ 20 جزء، آزمون کتبی، حفظ کل و حفظ 10 جزء قرآن کریم کسب شد.

دانشجویان مجتبی محسنی در رشته حفظ 20 جزء قرآن کریم ، هوشنگ هلاکویی در بخش آزمون کتبی زندگانی پیامبر اکرم(ص) موفق به کسب رتبه اول شدند.

همچنین جواد شاهینی در رشته حفظ کل قرآن کریم و سید محمد راد در رشته حفظ 10 جزء قرآن کریم رتبه دوم مسابقات را کسب کردند.
 
علاوه بر این، معصومه شکی در حفظ 20 جزء قرآن کریم  و مهدیه اشرفی در رشته حفظ 10 جزء قرآن کریم رتبه سوم دانشجویان کشور را از آن خود کردند.

شانزدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویان و اساتید کشور به میزبانی واحد یاسوج برگزار شد.
کد مطلب 1322532

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