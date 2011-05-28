جنگ نرم سنگین تر از دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری ظهر شنبه در مراسم بیست و چهارمین سالگرد بزرگداشت شهادت سردار سید محمدتقی رضوی با بیان اینکه تحلیل و بررسی جنگ تحمیلی و انتقال آن به نسل جوان یکی از راه های مقابله با این جنگ نرم است، گفت: استکبار سعی دارد با تهاجم فرهنگی خود باورها، اعتقادات، ارزش ها، ثبات و امنیت ما را مورد حمله قرار دهد.

وی ادامه داد: از بین بردن عواطف، دیدگاه ها و معرفت مردم نسبت به ولایت فقیه، اسلام و اهل بیت نیز از دیگر اهداف غرب در تهاجم فرهنگی علیه کشورمان است.

سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی امنیت روانی، وحدت و یکپارچگی جامعه را بسیار مهم توصیف کرد و افزود: جنگ نرم در یک منطقه جنگی اتفاق نمی افتد بلکه می تواند در تک تک خانه های ما روی بدهد و ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.

غفاری با تاکید بر لزوم پیروزی در جنگ نرم دشمن مانند جنگ سخت هشت ساله تاکید کرد: شرط دستیابی به پیروزی، حضور مسئولان کشور و تمامی مردم در میدان مبارزه با دشمن است.

وی با تاکید بر پاسخگویی به سوالات نسل جوان کشور در خصوص دفاع مقدس ادامه داد: بسیاری این سوال را مطرح می کنند که چرا پس از فتح خرمشهر جنگ ادامه یافت در حالیکه نمی دانند بیش از دو هزار و 500 کیلومتر مربع از خاک ایران هنگام فتح خرمشهر در دست دشمن بود و ما نمی توانستیم جنگ را به پایان برسانیم.

سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: خواندن و شنیدن خاطرات شهیدان و رزمندگان و انتقال آن به دیگران در کنار بیان آمار و ارقام مربوط به دفاع مقدس بسیار ضروری و لازم است.

غفاری گفت: هرچه خاطرات رزمندگان با جزئیات باشد برای نسل جوان تاثیرگذارتر و از نظر اخلاقی سازنده تر است.

وی در پایان با اشاره به تحقق پیش بینی امام خمینی (ره) در خصوص صدور انقلاب اسلامی به سراسر جهان تصریح کرد: موج بیداری اسلامی که هم اکنون در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به حرکت درآمده است، به زودی به اروپا و آمریکا می رسد و به لطف پروردگار اسراییل غاصب از روی زمین محو خواهد شد.

علی مولوی حقیقی مشاور استاندار خراسان رضوی در امور ایثارگران نیز در این مراسم با اشاره به ویژگی های شخصیتی شهید محمدتقی رضوی اظهار داشت: یکی از بارزترین ویژگی های این شهید سرافزار ارتباط با روحانیت به ویژه شخص مقام معظم رهبری بود.

وی تاکید کرد: شهید رضوی با بصیرت مثال زدنی خود همیشه مراقب بود تا از مسیر ولایت خارج نشود.

مشاور استاندار خراسان رضوی در امور ایثارگران بیان کرد: از دیگر نکات برجسته این شهید پیروی و اطاعت وی از امام و ولایت در تمام شئونات عرصه دفاع و جهاد است.

گفتنی است، در این مراسم لوح یادبود و تمبر بزرگداشت شهید محمدتقی رضوی به برادر و فرزند وی اعطا شد.