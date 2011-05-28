موزه مردم شناسی صدوق افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر از یزد، مدیرکل موزه ‌های سازمان میراث فرهنگی کشور در مراسم افتتاح این موزه اظهار داشت: حرکت به سوی محتوای غنی ‌تر موزه ها از اهداف امسال این اداره کل است.

ابراهیم حجری وضعیت میراث فرهنگی شهرستان صدوق را ارزشمند توصیف کرد و افزود: تقویت موزه های مردم شناسی باعث گسترش و انتقال فرهنگ ناب و اصیل ایرانی به نسل آینده است.

وی با اشاره به احداث موزه‌ های مردم شناسی در سطح کشور افزود: 490 موزه وظیفه نمایش و معرفی آثار و اشیا معقول تاریخی را بر عهده دارند.

حجری از احداث 15موزه منطقه‌ ای در سطح کشور خبر داد و گفت: یکی از این موزه‌ های منطقه ‌ای مربوط به استان یزد است.

معاون فرماندار صدوق نیز در این مراسم گفت: یکی از راه‌ های شناخت و معرفی آداب، رسوم و فرهنگ اقوام و گروه‌ های مختلف، ایجاد موزه‌های مردم شناسی محلی در شهرها و روستاها با همت اهالی آن مناطق است.

محمد علی شاه حسینی با اشاره به وضعیت میراث فرهنگی این شهرستان بیان داشت: وجود بناهای تاریخی متعدد، آثار باستانی، کتب و قرآن‌ های خطی ارزشمند و ...نیازمند توجه ویژه مسئولان امر در راستای محافظت و نگهداری از این میراث ماندگار است.

موزه مردم شناسی شهرستان صدوق از مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان یزد با هزینه ای بالغ بر سه میلیارد ریال در حمام باغستان اشکذر راه ‌اندازی شده است.

در این موزه مشاغل سنتی شامل بافندگی، ریسندگی، خورجین بافی و زندگی سنتی مردم به نمایش گذاشته شده است.