60 هزار زائر از شهرستان کرج به مرقد امام راحل اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد باهک ظهر شنبه با بیان این مطلب در سومین نشست ستاد هماهنگی بیست و دومین سالگرد ارتحال بنیان گذار انقلاب اسلامی اظهار داشت: در راستای ارائه خدمات بهینه و مناسب به زائران مرقد مطهر امام راحل تدابیر لازم برای اعزام آنان پیش بینی شده است.

وی افزود: از این تعداد 25 هزار زائرمختص شهرستان کرج بوده و مابقی از زائران سایر استانهای کشور که میزبان این شهرستان خواهند بود، اعزام می شوند.

این مسئول یادآور شد: ستاد بزرگداشت بیست و دومین سالگرد ارتحال بنیان گذار انقلاب اسلامی در شهرستان کرج با برگزاری نشستهای هماهنگی با مدیران مختلف دستگاههای شهرستانی باید علاوه بر ارائه خدمات مناسب به زائران تمامی تلاش خود را برای هرچه باشکوه تر برگزار شدن این مراسم انجام دهد.

زائران کرجی با 500 دستگاه اتوبوس به مرقد امام(ره) اعزام می شوند

فرمانده سپاه ناحیه کرج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اعزام زائران کرجی با استفاده از 500 دستگاه اتوبوس به مرقد مطهر امام راحل (ره) صورت می گیرد، گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته اعزام زائران به وسیله 500 اتوبوس به مرقد امام صورت گرفته و تدابیری از جمله استقرار ایستگاههای حوزه مقاومت در سطح شهرستان برای اعزام مسافران جامانده نیز پیش بینی شده است.

باهک با بیان اینکه برای تحقق این مهم پنج کمیته شهرستانی در کرج تشکیل شده است، یادآور شد: کمیته های پشتیبانی، برنامه ریزی و اسکان زائران با مسئولیت فرماندهی بسیج سپاه ناحیه کرج، کمیته حمل و نقل و ترافیک با مسئولیت سازمان اتوبوسر انی، کمیته امنیتی و انتظامی با مسئولیت فرمانداری شهرستان، کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی با مسئولیت شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، کمیته بهداشت، درمان و امداد و نجات با مسئولیت دانشکده علوم پزشکی کرج، کمیته هایی هستند که نسبت به اجرای برنامه ها اقدام خواهند کرد.

وی تصریح کرد: برگزاری نمایشگاههای کتاب درسطح شهرستان، اجرای برنامه های متعدد فرهنگی، تبلیغی، برگزاری مسابقه بزرگ سیره حضرت امام (ره) از اهم برنامه هایی است که در دستور کار این ستاد قرار می گیرد.

فرمانده سپاه ناحیه کرج همچنین استقرار ستادهای فرعی در شهرهای اقماری از دیگر برنامه های این ستاد اعلام کرد و گفت: تمامی این کمیته ها در تمامی شهرهای اقماری شهرستان تشکیل خواهد شد.

وی افزود: در هر یک از شهرهای شهرستان، شهرداران با محوریت ائمه جماعات خود به عنوان روسای این ستادها مشخص شدند که باید حول برنامه های ستاد مرکزی نسبت به اجرای هرچه باشکوه تر برگزار شدن این مراسم اقدام کنند.