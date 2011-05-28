مشکلات موسسات پولی با بسته بانک مرکزی/ اشتباه راهبردی اتحادیه اروپا

به گزارش خبرنگار مهر غلامحسین تقی نتاج امروز در نشستی خبری با بیان اینکه موسسه مالی و اعتباری مهر مراحل تبدیل شدن به بانک را می گذراند، گفت: برخلاف تصوری که در داخل و خارج از کشور القاء می شود، این موسسه هیچگونه وابستگی به سازمان خاصی ندارد.

مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر با بیان اینکه وجود 8 میلیون مشتری سندی بر این مدعا است که موسسه مردم نهاد و با عموم مردم در ارتباط است، افزود: ارتباط موسسه با یک نهاد یا سازمان خاصی اشتباه است و این اشتباه راهبردی در قطع نامه اخیر مشاهده می شود.

وی با تاکید بر اینکه موسسه با رویکرد بانکداری بدون ربا و با راهبرد عدالت در توزیع تسهیلات و خدمات فعالیت می کند، تصریح کرد: موسسه بیشتر در بخش تسهیلات خرد و متوسط خدمات ارائه می کند، زیرا مشتریان بانک بیشتر در این بخشها انتظارات خود را مطرح می کنند.

نتاج سرمایه فعلی موسسه را 200 میلیارد تومان که به زودی به 410 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت، اعلام و بیان کرد: این میزان سهام متعلق به تعدادی شرکت و موسسه است که سهم سرمایه گذاری هر یک از آنها از 7 تا 10 درصد بر اساس قوانین بانکی کشور است.

وی تاکید کرد: 210 میلیارد تومان افزایش سرمایه ای که اتفاق خواهد افتاد عموما توسط اشخاص حقیقی خواهد بود، بر این اساس بیش از 130 هزار سهامدار جدید حقوقی وارد مجموعه سهامداران موسسه خواهند شد.

مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر با تاکید بر اینکه موسسه بر اساس قانون بانکداری بدون ربا فعالیت می کند، گفت: بانکداری بدون فقط قرض الحسنه و بانکداری غیر انتفاعی نیست، بانکداری بدون ربا شامل بانکداری غیرانتفاعی و انتفاعی است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون حدود 80 درصد از اقتصاد کشورمان اقتصاد دولتی است، افزود: در این محیط بهترین بستر برای تقویت پس اندازها و سرمایه گذاری ها موسسات پولی و بانکی هستند، در بخش بانکداری انتفاعی هم مبالغ باید در اختیار فعالان اقتصادی و متخصصین اقتصادی قرار گیرد.

به گفته نتاج باید مراقب باشیم که تسهیلات به اهل آن داده شود و در عین حال از بازگشت اصل و سود تسهیلات اطمینان داشته باشیم. بعضا گفته می شود که جریمه هایی که از سوی موسسات پولی و غیره اخذ می شود، غیر قانونی است در صورتیکه این مبالغ جریمه نیست بلکه وجه التزام است.

وی تاکید کرد: این اشتباه است که اشکالات بخشهای مختلف اقتصاد را بانکها و موسسات پولی پوشش دهند، زیرا در این حالت اقتصاد دچار مشکل می شود، این در حالی است که اقتصاد سالم اقتصادی است که همه بخشهای اقتصادی آن متناسب با یکدیگر رشد و توسعه یابند.

مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بسته سیاستی- نظارتی سال 90 بانک مرکزی، موسسات پولی و بانکی را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد، گفت: در تقابل با بانک مرکزی نیستیم اما چند نکته مهم در بسته وجود دارد که باید رعایت شود.

وی با اشاره به تفاوت موسسات پولی و بانکی با بانکهای دولتی عنوان کرد: از بانکهای دولتی بیشتر انتظار است که اقدامات تکلیفی را انجام دهند زیرا بانکهای دولتی الزامی به سودآوری ندارند و تفاوت اصلی در سوبسیدهایی است که برای تحقق سیاستهای دولت به بانکهای دولتی پرداخت می شود.

نتاج ادامه داد: موسسات پولی و بانکی بخش خصوصی قرار نیست که زیان ده باشند بلکه باید سودآور باشند و در عین حال از سوبسیدهای دولتی استفاده نمی کنند و تنها منابع خود را از طریق سپرده گذاران و سهامداران تامین می کنند.

وی با تاکید بر اینکه نرخ سود تسهیلات منطقا نمی تواند با درصد قابل توجهی زیر نرخ پول دیده شود، تصریح کرد: برای یک دوره یکساله اختلاف نرخ بیش از 5 درصد قابل پذیرش نیست زیرا این نرخ باید کمتر از یک یا دو درصد باشد، در غیر اینصورت موسسات ناچار هستند که به سمت روشهای غیر شفاف بروند و در بسته های بانکی مرکزی به این نکته توجه نشده است.

مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر اظهارداشت: اگر به این نتیجه رسیده ایم که نباید بانکها خصوصی شوند، می توان هم اکنون با کمترین هزینه بانکهای خصوصی را دولتی کنیم بدون اینکه به تعارض بیشتر دامن بزنیم.

وی با تاکید بر اینکه در این شرایط بحث تعدیل بسته بانک مرکزی مطرح می شود و بسته در حال حاضر جوابگوی وضعیت اقتصاد، پول و بانک کشور نیست، افزود: سیاست گذاری ها در بخش پولی و بانکی به نقدینگی سرگردان دامن می زند.

نتاج نقدینگی سرگردانی که هم اکنون در جامعه وجود دارد را نتیجه تبدیل سپرده های بلندمدت به کوتاه مدت و جاری دانست و تصریح کرد: در تدوین بسته ها باید مراقب باشند که به نقدینگی سرگردان دامن زده نشود.