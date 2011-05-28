  1. استانها
  2. البرز
۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۰۶

صدور 185 فقره مجوز سه‏گانه صنایع‏دستی در البرز

کرج - خبرگزاری مهر: معاون صنایع‏دستی استان البرز از صدور 185 فقره مجوز سه‏گانه صنایع‏دستی از ابتدای تأسیس اداره کل میراث‏فرهنگی این استان تاکنون خبر داد.

سعید امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این مطلب اظهار داشت: 142 هنرمند در استان البرز موفق به دریافت کارت شناسایی صنعتگری شده‏اند.

وی اضافه کرد: 43 فقره پروانه تولید کارگاهی نیز در مدت زمانی حدود شش ماه برای صنعتگران استان البرز صادر شده است.

معاون صنایع‏دستی استان البرز با اشاره به اینکه کارت‏های شناسایی صنعتگری در اختیار هنرمندان رشته‏های معرق‏کاری، منبت، سفالگری، سراجی سنتی، تراش سنگ‏های قیمتی و نیمه‏قیمتی و رودوزی سنتی قرار گرفته، تصریح کرد: تا کنون هیچ یک از هنرمندان این استان جواز تأسیس کارگاهی نگرفته‏اند.

وی ادامه داد: 82 هنرمند نیز برای بهره‏مندی از مزایای بیمه به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شده‏اند.

امینی با بیان اینکه 33 هنرمند از این استان تاکنون بیمه شده‏اند، بیان داشتند: 75 هنرمند نیز به اداره کل آموزش فنی و حرفه‏ای استان البرز معرفی شده‏اند.

معاون صنایع‏دستی استان البرز گفت: 70 هنرمند نیز برای دریافت تسهیلات به بانک‏های عامل از جمله سپه و ملی معرفی شده‏اند.

کد مطلب 1322545

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها