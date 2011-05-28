سعید امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این مطلب اظهار داشت: 142 هنرمند در استان البرز موفق به دریافت کارت شناسایی صنعتگری شدهاند.
وی اضافه کرد: 43 فقره پروانه تولید کارگاهی نیز در مدت زمانی حدود شش ماه برای صنعتگران استان البرز صادر شده است.
معاون صنایعدستی استان البرز با اشاره به اینکه کارتهای شناسایی صنعتگری در اختیار هنرمندان رشتههای معرقکاری، منبت، سفالگری، سراجی سنتی، تراش سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی و رودوزی سنتی قرار گرفته، تصریح کرد: تا کنون هیچ یک از هنرمندان این استان جواز تأسیس کارگاهی نگرفتهاند.
وی ادامه داد: 82 هنرمند نیز برای بهرهمندی از مزایای بیمه به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شدهاند.
امینی با بیان اینکه 33 هنرمند از این استان تاکنون بیمه شدهاند، بیان داشتند: 75 هنرمند نیز به اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان البرز معرفی شدهاند.
معاون صنایعدستی استان البرز گفت: 70 هنرمند نیز برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل از جمله سپه و ملی معرفی شدهاند.
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