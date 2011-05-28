جشنواره ترنج مظهر پیوند دین و هنر متعهد است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید رضا ارباب سلیمانی با اشاره به جایگاه مساجد در انقلاب اسلامی، تصریح کرد: حرکت انقلاب از مساجد آغاز شد و امام، حرکت جهانی خودشان در ارتباط با انقلاب اسلامی ایران را از مسجد سلماسی آغاز کردند.



وی ضمن تبریک به دست اندرکاران برگزاری جشنواره ترنج و هنرمندان ابراز داشت: ما شاهد برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی در قم هستیم، به همه همکاران تبریک می‌گویم و تشکر می‌کنم و به ویژه از مهمانان و هنرمندانی که در این جشنواره حضور پیدا کردند.



دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور، بر ضرورت برقراری ارتباط بیشتر بین آثار هنری و آموزه‌های دینی تاکید کرد و اظهار داشت: آنچه باید بیش از گذشته به آن توجه شود، برقراری پیوند معنادار بین دین و هنر متعهد است که اگر بتوانیم هنر پاک و تطهیر شده را به ساحت مساجد نزدیک کنیم خدمت بزرگی را رقم زده‌ایم و این چیزی است که خلا آن در دنیای امروز که نیازمند اسلام ناب محمدی (ص) است، احساس می‌شود.



مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه باید از ابزار مناسب هنر برای کار در مساجد استفاده کنیم، اظهار داشت: هنر یکی از بهترین ابزارهایی است که باید به آن توجه شود، اساسا جنگ رسانه‌ای امروز تصویری و صوتی است و ما نیز باید با توجه به این واقعیت موجود، خودمان و نیرو‌هایمان را مستعد کنیم و آموزش دهیم و تلاش کنیم با بومی سازی این امکانات در رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی گام برداریم.



ارباب سلیمانی، تاکید کرد: جشنواره هنرهای تجسمی ترنج در قم مظهر پیوند دین و هنر متعهد است.



وی با بیان اینکه زمینه ملاقات با حضرات آیات عظام نیز در این جشنواره فراهم شده است، ابراز امیدواری کرد: بتوانیم شاهد پیشرفت جدی در عرصه فرهنگ و هنر دینی باشیم.



وی ادامه داد: تفکر مسجدی، نقش کلیدی در عرصه هنر، در جامعه امروز ما ایفا می‌کند چرا که ما معتقد هستیم در مسجد ظرفیت‌های فراوانی وجود دارد که ناشناخته است و باید از حضور جوانان استقبال کنیم.



دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور، ادامه داد: از دست اندرکاران کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد می‌خواهم که قدر جوانان را بدانیم و برای آینده آنان بیندیشیم، ما نیز آماده‌ایم تا درباره آموزش‌های مهارتی هنرمندان برنامه ریزی کنیم تا به نقطه بالاتری صعود کنیم.



مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سئوال که هنر ما تا چه اندازه دینی است، بیان کرد: ما باید در بحث هنر دینی در گام اول شاخص‌هایی را مشخص کنیم و براساس آن ارزیابی کنیم، تلاش ما نیز این بوده که به شاخص‌هایی دست پیدا کنیم که برگرفته از آموزه‌های دینی باشد و براساس آن آثار را ارزش گذاری و نواقص موجود را رفع و یادآوری کنیم اما اینکه بخواهیم ارزیابی دقیقی داشته باشیم و ادعا کنیم این فعالیت‌های هنری به مرحله هنر دینی مطلوب رسیده است، قضاوت زودهنگامی است و باید اجازه دهیم شاخص‌ها مشخص شود و هنرمندان زمان کافی برای ارائه کار داشته باشند و بعد از چند سال و برگزاری چند دوره جشنواره، می‌توانیم میزان رشدمان را ارزیابی کنیم.