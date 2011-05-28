مهریز به شبکه راه آهن متصل می شود

کاظم فرهمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پیگیری های به عمل آمده در مسیر راه آهن یزد - اقلید که از دهستان تنگ چنار مهریز خواهد گذشت، برای رفاه حال مردم شهرستان مهریز ایستگاه مسافر و حمل بار در تنگ چنار طراحی شده است.

وی اتصال شهرستان مهریز به شبکه حمل و نقل ریلی کشور را از عوامل موثر در توسعه و پیشرفت این شهرستان دانست و افزود: عملیات اجرایی احداث این راه آهن که از مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب به استان یزد است از اسفند ماه 1388 آغاز شده است.

فرهمند اظهار امیدواری کرد: در دوره تصدی دولت دهم شاهد بهره برداری از پروژه راه آهن یزد - اقلید باشیم.

نماینده مردم شهرستانهای مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه و خاتم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این خط آهن علاوه بر اتصال مسیر ریلی این استان یزد به فارس، ارتباط ریلی مناطق مرکزی، شرق و شمال شرقی کشور را به استانهای فارس و بوشهر و مجموعه عسلویه برقرار می کند.

کاظم فرهمند طول این راه آهن را 264 کیلومتر و اعتبار آن را سه هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

وی عنوان کرد: اجرای این طرح همچنین موجب کاهش 311 کیلومتری طول مسیر ریلی بافق - شیراز و تسهیل در مسافرتهای زیارتی بین استانهای فارس و بوشهر به خراسان رضوی خواهد شد.