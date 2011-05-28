تشکیل کارگروه توسعه مبادلات اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر ضروری است

علیرضا بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تشکیل کارگروه توسعه مبادلات اقتصادی با کشورهای حاشیه دریای خزر و قفقاز با مشارکت نهادهای دولتی و بخش خصوصی استان از سوی منطقه آزاد پیشنهاد شده است.

وی همچنین با بیان اینکه توسعه همه جانبه استان گیلان و منطقه آزاد انزلی به یکدیگر وابسته است، اظهار داشت: با توجه به

ظرفیتها و مزایای قانونی موجود در منطقه آزاد انزلی با هدف جذب سرمایه گذاران داخلی، خارجی و اشتغال زدایی مولد و توانمندیهای فراوان استان در حوزه های ترانزیتی، صنعتی، تجاری، گردشگری و کشاورزی توسعه همه جانبه گیلان نیازمند همدلی و عزم جهادی مسئولان است.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با اشاره به اینکه جلسات مشترک متعددی با نماینده ولی فقیه در استان گیلان، استاندار، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه های اجرایی استان برگزارشد در خصوص اهداف برگزاری چنین جلساتی گفت: تشریک مساعی، تبادل تجربیات و نظرات کارشناسی، بهره گیری از نظرات تمامی نخبگان استان، معرفی مزایا، ظرفیتها و فرصتهای قانونی منطقه آزاد انزلی به عنوان کانون فعالیتهای اقتصادی شمال کشور برای توسعه گیلان و رسیدن به اهداف و برنامه های مشترک به منظور بالندگی تنها منطقه آزاد شمال کشور از جمله مهمترین اهداف برگزاری چنین جلسات کارشناسی است.

بهمنی بیان کرد: منطقه آزاد انزلی می تواند به عنوان مرکز فعالیت های ترانزیتی، بازرگانی و بورس کالاهای صنعتی و کشاورزی کشورهای حاشیه دریای خزر به ایفای نقش بپردازد استراتژی که از سوی این سازمان در سه بخش برنامه های راهبردی کوتاه، میان و بلند مدت درنظر گرفته شده است.

وی اظهارداشت: بر اساس ظرفیت ها، اختیارات و مسئولیت های قانونی فراوانی که در قانون برنامه پنجم توسعه کشور به مناطق آزاد تفویض شده این مناطق توانمندی بسترسازی با هدف ایجاد تحولات اقتصادی، تجاری بزرگی در سطح کشور را خواهند داشت و در این میان بیشترین بهره ممکن نیز نصیب منطقه آزاد انزلی می شود.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل منطقه آزاد انزلی که منطقه متبوع وی نقطه پایلوت طرح ملی ساماندهی گسترش روابط ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر انتخاب شده خواستار تشکیل کارگروه توسعه مبادلات اقتصادی با کشورهای حاشیه دریای خزر و قفقاز با مشارکت نهادهای دولتی و بخش خصوصی استان شد.

وی بیان کرد: علاوه بر منطقه آزاد انزلی استانداری گیلان، ادارات کل بازرگانی، بنادر و دریا نوردی، گمرک، صنایع و معادن، کشاورزی، اتاق های بازرگانی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی می توانند نقش فعالی در این کارگروه داشته باشند.

بهمنی بر لزوم گسترش حضور بخش خصوصی در بازارهای کشورهای حاشیه خزری تاکید کرد و یادآور شد: این موضوع مهم منجر به جذب سرمایه گذاری در راستای اشتغالزایی مولد و بادوام به عنوان مهمترین اهداف مناطق آزاد در استان خواهد شد.