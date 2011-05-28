دستگاه های اجرایی ایلام موظف به راه اندازی ادارات متناظر در ملکشاهی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اشرف منصوری ظهر شنبه در جلسه ای که با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستان ملکشاهی برگزار شد، گفت: کلیه دستگاه های اجرایی استان، موظف به راه اندازی ادارات متناظر در سطح شهرستان ملکشاهی هستند .

وی اظهار داشت: استقرار دستگاه های دولتی در شهرستان ملکشاهی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در ارا ئه بموقع خدمات و تکریم ارباب رجوع به مردم منطقه کاملا مؤثر است .

منصوری افزود: اداراتی که دارای چارت مخصوص شهرستان ملکشاهی بوده و در زمینه جذب و تأمین نیروی انسانی با مشکل مواجه هستند، می توانند از طریق رایزنی با سایر دستگاه ها از جمله سازمان آموزش و پرورش اقدامات لازم را معمول دارند .