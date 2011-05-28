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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۰۴

پس از گذشت بیش از سه سال/

تغذیه احمد عزیزی بدون استفاده از دستگاه میسر شد

تغذیه احمد عزیزی بدون استفاده از دستگاه میسر شد

احمد عزیزی که از بیش از سه سال پیش در بستر بیماری است، بهبودی نسبی خود را بازیافته و می‌تواند بدون استفاده از دستگاه «ان جی» تغذیه کند.

زینب عزیزی خواهر این شاعر درباره وضعیت جسمی او به خبرنگار مهر گفت: دو روز پیش دستگاه «ان جی» را از بدن احمد جدا کردند و در حال حاضر می‌تواند به صورت طبیعی تغذیه کند.

وی افزود: البته تراشه گلوی احمد همچنان پابرجاست و او را اذیت می‌کند و تیم پرستاری او هم در پاره‌ای از اوقات از دستگاه «ان جی» کمک می‌گیرند، اما همین که او امروز و بعد از گذشت چند سال، می‌تواند به صورت طبیعی غذا بخورد، امیدوارکننده است.

عزیزی همچنین وضعیت روحی و هوشیاری برادرش را خوب توصیف کرد و گفت: احمد به اتفاقات پیرامونش آگاه است و کاملاً واکنش نشان می‌دهد و از این نظر مشکل خاصی ندارد.

خواهر این شاعر همچنین با اشاره به درخواست پزشک معالج وی از وزیر بهداشت برای درمان عزیزی در خارج از کشور تاکید کرد: دکتر تورج جویباری آن زمان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بود و به همین خاطر امیدوار بودیم این اتفاق بیفتد، ولی الان او فقط پزشک معالج احمد است. 

زینب عزیزی اضافه کرد: فعلاً امیدی به این کار نداریم؛ هر چند بنا به نظر پزشکان، درمان احمد در خارج از کشور میسر است.

احمد عزیزی شاعر و مداح اهل بیت (ع) 15 اسفندماه 86 به دلیل کاهش سطح هوشیاری ناشی از تشنج، بیماری قلبی و کلیوی به کما رفت و او از همان روز تاکنون در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه بستری است.

کد مطلب 1322557

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