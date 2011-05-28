تغذیه احمد عزیزی بدون استفاده از دستگاه میسر شد

زینب عزیزی خواهر این شاعر درباره وضعیت جسمی او به خبرنگار مهر گفت: دو روز پیش دستگاه «ان جی» را از بدن احمد جدا کردند و در حال حاضر می‌تواند به صورت طبیعی تغذیه کند.

وی افزود: البته تراشه گلوی احمد همچنان پابرجاست و او را اذیت می‌کند و تیم پرستاری او هم در پاره‌ای از اوقات از دستگاه «ان جی» کمک می‌گیرند، اما همین که او امروز و بعد از گذشت چند سال، می‌تواند به صورت طبیعی غذا بخورد، امیدوارکننده است.

عزیزی همچنین وضعیت روحی و هوشیاری برادرش را خوب توصیف کرد و گفت: احمد به اتفاقات پیرامونش آگاه است و کاملاً واکنش نشان می‌دهد و از این نظر مشکل خاصی ندارد.

خواهر این شاعر همچنین با اشاره به درخواست پزشک معالج وی از وزیر بهداشت برای درمان عزیزی در خارج از کشور تاکید کرد: دکتر تورج جویباری آن زمان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بود و به همین خاطر امیدوار بودیم این اتفاق بیفتد، ولی الان او فقط پزشک معالج احمد است.

زینب عزیزی اضافه کرد: فعلاً امیدی به این کار نداریم؛ هر چند بنا به نظر پزشکان، درمان احمد در خارج از کشور میسر است.

احمد عزیزی شاعر و مداح اهل بیت (ع) 15 اسفندماه 86 به دلیل کاهش سطح هوشیاری ناشی از تشنج، بیماری قلبی و کلیوی به کما رفت و او از همان روز تاکنون در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه بستری است.