300 هزار اصله نهال در حاشیه راه های گلستان غرس شد

محمد تقی جوان شورابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح درختکاری در حاشیه راه های اصلی و روستایی برای نخستین بار در کشور از سال 89 در استان گلستان آغاز شد و به سراسر کشور تعمیم یافت.

وی هدف از اجرای این طرح، زیباسازی و ایمنی حریم راه های اصلی و روستایی کشور است که با مشارکت سازمان جنگلها و مراتع کشور و همکاری مردم اجرا شده است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، طی حکمی، مهندس"محمد تقی جوان شورابی"، مدیرکل راه و ترابری گلستان را با حفظ سمت به عنوان مدیر پروژه "اجرای طرح درختکاری در حریم راه های شریانی کشور" منصوب کرد.

در حکم معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری کشور خطاب به مدیرکل راه و ترابری گلستان آمده است: نظر به تجربه و تخصص جنابعالی به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان مدیر پروژه "اجرای طرح درختکاری در حریم راه های شریانی کشور" منصوب می شوید، انتظار است با برنامه ریزی مناسب، بکارگیری از روشهای نوین و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود در جهت افزایش زیبایی منظر راه تلاش کافی صورت پذیرد.

در بخش پایانی این حکم آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای سازمان ضمن تعامل و همکاری با مسئولان، موفق و موید باشید.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.

