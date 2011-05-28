اولین جشنواره دینی مطبوعات کرمان برگزار می شود

حجت الاسلام مهدی عرب پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در راستای توسعه فعالیتهای دینی در مطبوعات و رسانه های استان کرمان نخستین جشنواره دینی، فرهنگی و اجتماعی مطبوعات کرمان برگزار می شود.

وی افزود: اهداف این جشنواره تعمیق و نشر فرهنگ دینی در جامعه، ارائه مطالب و مقالات علمی در حوزه مستائل و مباحث روز و مبتلا به دین، فرهنگ و اجتماعی استان و جامعه در جراید محلی استان است.

عرب پور ادامه داد: ایجاد تعامل و ارتباط سازنده و اثر گذار بین جراید محلی با اداره کل تبلیغات اسلامی در راستای شناساندن اسلام ناب محمدی و تقویت ارزشهای دینی و اسلامی در جامعه از دیگر اهداف این جشنواره است.

مهلت ارسال آثار به این جشنواره 9 مهر ماه سال جاری تا 9 آبان ماه سال جاری است و این جشنواره دوم اسفند ماه در سالن شهید آوینی اداره کل تبلیغات اسلامی برگزار می شود.

علاقمندان باید در مهلت اعلام شده آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره در سازمان تبلیغات اسلامی کرمان تحویل دهند.

