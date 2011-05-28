دانشگاه خواجه نصیر دوره مشترک کارشناسی ارشد راه اندازی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دانشکده پزشکی دانشگاه پیکاردی ژول ورن فرانسه، دوره مشترک کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی - بیوالکترونیک را راه اندازی کردند.

در چارچوب این تفاهم نامه همکاری، این انگیزه ایجاد شد که بتوان از امکانات دانشگاه پیکاردی در جهت ارتقا سطح علمی و فنی آموزش و پژوهش مهندسی پزشکی در دانشگاه خواجه نصیرالدین و نیز از منابع و امکانات فنی و مهندسی دانشگاه خواجه نصیر در جهت اجرای پروژه های پژوهشی مشترک بهره برد.

این توافقنامه به منظور ارائه دوره کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی تنظیم شد که در سال 88 به امضای روسای دو دانشگاه رسید و در سال 89 نیز مورد تصویب وزرات علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت.

این دوره برای تمام دانشجویانی که در مقطع کارشناسی در یکی از رشته های مهندسی برق و مهندسی پزشکی مدرک رسمی و معتبر داشته باشند و در آمون سراسری کارشناسی ارشد سازمان سنجش آموزش کشور، پذیرفته می شوند برنامه ریزی شده است.

طول دوره به صورت طبیعی دو سال یا چهار نیمسال پیش بینی شده است. در شرایط استثنایی طبق ضوابط قانونی دانشگاه، طول مدت تحصیل به مدت یک نیمسال قابل افزایش خواهد بود.

پذیرفته شدگان در طول دوره در دو نیمسال تحصیلی، بخش عمده دروس کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی - بیوالکتریک مصوب در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و منطبق بر دروس مصوب شورایعالی برنامه ریزی وزارت متبوع که سیلابس آن به تایید دانشگاه پیکاردی رسیده است و از نظر تعداد واحد با سیستم دانشگاه پیکاردی معادل سازی شده است را در ایران ارائه خواهد کرد.

پس از گذراندن بخش عمده دروس لازم، دانشجویان در انتهای سال اول دوره تحصیلی خود به فرانسه اعزام خواهند شد و در آنجا در نیمسال سوم تعداد واحدهای درسی باقیمانده را گذرانده و سمینار کارشناسی ارشد خود را که پیش از این در ایران انتخاب کرده اند، با راهنمایی مشترک استادان ایرانی و فرانسوی به اتمام می رسانند.

نیمسال چهارم نیز به انجام پروژه کارشناسی ارشد با نظارت مشترک استادان ایرانی و فرانسوی اختصاص داشته و دانشجویان پس از شرکت در امتحانی که به صورت مفهومی از آموخته های دانشجو در طی این دوره اخذ می شود، به ایران بازگردند.

پس از بازگشت دانشجو به ایران و دفاع از پایان نامه که در فرانسه تحت نظارت استادان دو دانشگاه انجام داده است، مراتب قبولی دانشجو به دانشگاه پیکاردی فرانسه و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اعلام و یک مدرک کارشناسی ارشد توسط دو دانشگاه به دانشجو اعطا می شود.