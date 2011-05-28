پرچم افتخارات مردم ایلام در آزادسازی مهران به اهتزاز درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صحبت الله رحمانی ظهر شنبه در جلسه کارگروه فرهنگی، اجتماعی استان گفت: پرچم افتخارات مردم ولایتمدار ایلام در آزادسازی غرورآفرین مهران به اهتزاز درآمد .

وی اظهار داشت: بزرگداشت و نماد کردن این رویداد مهم در سطح کشور حقی است که باید برای صیانت از خون شهدا، ایثارگران و دستاوردهای مردم مرزدار استان بصورت گسترده ادا شود .

این مسئول افزود: در هفته پایداری و فرهنگی استان، یکی از موضوعات بسیار مهم، بازگویی بخشی از رشادتها و معرفی ابعاد بزگ این حماسه است.

وی تصریح کرد: با تصویب شورای فرهنگ عمومی استان، هفته منتهی به 10 تیر ماه سالروز آزادسازی مهران به نام هفته پایداری نامگذاری شده که در این ایام برنامه های متنوع و هدفمندی برای معرفی نقش برجسته مردم استان صورت می پذیرد .

معاون استاندار ایلام با اعلام این مطلب که استان به لحاظ موقعیت خاص مرزی، نقش بسیار مهمی در دفاع از مرزهای نظام را برعهده داشته، بیان کرد: وجود نقاط و نماد های فراوان در این منطقه، ایلام را به منبعی مهم برای گردشگران و کاروانهای راهیان نور تبدیل کرده است .

حجت الاسلام رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با تدابیر ویژه استاندار ایلام امسال 12 برنامه راهبردی فرهنگی و اجتماعی عملیاتی می شود که از این تعداد هفت طرح آن در حوزه سیاسی، اجتماعی اجرا می شود که یکی از آنها طرح گرامیداشت هفته پایداری استان است.