پرچم افتخارات مردم ایلام در آزادسازی مهران به اهتزاز درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صحبت الله رحمانی ظهر شنبه در جلسه کارگروه فرهنگی، اجتماعی استان گفت: پرچم افتخارات مردم ولایتمدار ایلام در آزادسازی غرورآفرین مهران به اهتزاز درآمد.
وی اظهار داشت: بزرگداشت و نماد کردن این رویداد مهم در سطح کشور حقی است که باید برای صیانت از خون شهدا، ایثارگران و دستاوردهای مردم مرزدار استان بصورت گسترده ادا شود.
این مسئول افزود: در هفته پایداری و فرهنگی استان، یکی از موضوعات بسیار مهم، بازگویی بخشی از رشادتها و معرفی ابعاد بزگ این حماسه است.
وی تصریح کرد: با تصویب شورای فرهنگ عمومی استان، هفته منتهی به 10 تیر ماه سالروز آزادسازی مهران به نام هفته پایداری نامگذاری شده که در این ایام برنامه های متنوع و هدفمندی برای معرفی نقش برجسته مردم استان صورت می پذیرد.
معاون استاندار ایلام با اعلام این مطلب که استان به لحاظ موقعیت خاص مرزی، نقش بسیار مهمی در دفاع از مرزهای نظام را برعهده داشته، بیان کرد: وجود نقاط و نماد های فراوان در این منطقه، ایلام را به منبعی مهم برای گردشگران و کاروانهای راهیان نور تبدیل کرده است.
حجت الاسلام رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با تدابیر ویژه استاندار ایلام امسال 12 برنامه راهبردی فرهنگی و اجتماعی عملیاتی می شود که از این تعداد هفت طرح آن در حوزه سیاسی، اجتماعی اجرا می شود که یکی از آنها طرح گرامیداشت هفته پایداری استان است.
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