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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۰۳

بسکتبال باشگاه‎های آسیا/

مهرام در نخستین گام به پیروزی دست یافت

مهرام در نخستین گام به پیروزی دست یافت

تیم بسکتبال مهرام نخستین دیدار در رقابت های قهرمانی باشگاه های آسیا را با پیروزی برابر الجلا سوریه به پایان رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‎های مهرام ایران و الجلا سوریه در چارچوب مسابقات بسکتبال باشگاه‎های آسیا امروز شنبه در سالن "فیل اسپورت آرنا" مانیل فیلیپین برگزار شد که طی آن نماینده کشورمان با 27 اختلاف امتیاز و با نتیجه 86 بر 59 موفق به شکست حریف خود شد.

مهرام مدافع عنوان قهرمانی مسابقات بسکتبال باشگاه‎های آسیاست. این تیم روز یکشنبه دومین دیدار خود در چارچوب بیست و دومین دوره این رقابت‎ها را برابر الشباب امارات برگزار می‎کند. این دیدار ساعت 16:30 به وقت ایران برگزار خواهد شد.

بیست و دومین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه‎های آسیا که از امروز در مانیل فیلیپین آغاز شده است تا 18 خردادماه ادامه دارد.

کد مطلب 1322570

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