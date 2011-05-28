مهرام در نخستین گام به پیروزی دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‎های مهرام ایران و الجلا سوریه در چارچوب مسابقات بسکتبال باشگاه‎های آسیا امروز شنبه در سالن "فیل اسپورت آرنا" مانیل فیلیپین برگزار شد که طی آن نماینده کشورمان با 27 اختلاف امتیاز و با نتیجه 86 بر 59 موفق به شکست حریف خود شد.

مهرام مدافع عنوان قهرمانی مسابقات بسکتبال باشگاه‎های آسیاست. این تیم روز یکشنبه دومین دیدار خود در چارچوب بیست و دومین دوره این رقابت‎ها را برابر الشباب امارات برگزار می‎کند. این دیدار ساعت 16:30 به وقت ایران برگزار خواهد شد.

بیست و دومین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه‎های آسیا که از امروز در مانیل فیلیپین آغاز شده است تا 18 خردادماه ادامه دارد.