مهرام در نخستین گام به پیروزی دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای مهرام ایران و الجلا سوریه در چارچوب مسابقات بسکتبال باشگاههای آسیا امروز شنبه در سالن "فیل اسپورت آرنا" مانیل فیلیپین برگزار شد که طی آن نماینده کشورمان با 27 اختلاف امتیاز و با نتیجه 86 بر 59 موفق به شکست حریف خود شد.
مهرام مدافع عنوان قهرمانی مسابقات بسکتبال باشگاههای آسیاست. این تیم روز یکشنبه دومین دیدار خود در چارچوب بیست و دومین دوره این رقابتها را برابر الشباب امارات برگزار میکند. این دیدار ساعت 16:30 به وقت ایران برگزار خواهد شد.
بیست و دومین دوره مسابقات بسکتبال باشگاههای آسیا که از امروز در مانیل فیلیپین آغاز شده است تا 18 خردادماه ادامه دارد.
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