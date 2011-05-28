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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۵۹

"درهای نیمه باز؟" از نیمه خردادماه اجرا می‌شود

"درهای نیمه باز؟" از نیمه خردادماه اجرا می‌شود

نمایش"درهای نیمه باز؟"به نویسندگی و کارگردانی کمال هاشمی از نیمه خرداد در تالار انتظامی خانه هنرمندان ایران اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه نمایش "تاش" گروهی برآمده از دل گروه تئاتر"مهر" شیراز به سرپرستی امیر رضا کوهستانی است که این روزها نمایش جدیدی را برای اجرا در تالار انتظامی خانه هنرمندان آماده می‌کنند. نمایش "درهای نیمه باز" به کارگردانی کمال هاشمی داستان زنی به نام ناهید را بازگو می‌کند که سه سال پس از زلزله به خانه می‌آید و....

این نمایش از نظر اجرایی شکل ویژه ای دارد و صحنه آن اتاقی با در نیمه باز است. بازیگران این نمایش علیرضا باقری و شیوا فلاحی هستند.
 
مدیر تولید و دستیار کارگردان این اجرا روح الله سمیع و دستیارهنری کارگردان جمال هاشمی است. این نمایش اجرای خود را از 16 خردادماه در خانه هنرمندان ایران آغاز می‌کند. کمال هاشمی دستیار کارگردان امیر رضا کوهستانی در نمایش‌های "تجربه‌های اخیر"، "رقص روی لیوان‌ها "و "در میان ابرها" بوده است.
 
کد مطلب 1322571

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