فعالیت 30 هزار اینترنت پرسرعت در قم

محمد رضا زهره‌وند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از زمان راه‌اندازی اینترنت پرسرعت در قم تا کنون حدود 30 هزار ADSL واگذار شده است که سه هزار پورت آن از سوی مخابرات استان و ما بقی توسط بخش خصوصی به مشترکین قمی واگذار شده است.



وی ابراز داشت: تا پایان سال جاری نیز 12 هزار پورت اینترنت پرسرعت دیگر به مشترکین قمی واگذار خواهد شد.



مدیرعامل شرکت مخابرات استان قم ادامه داد: جهت توسعه ارتباطات و شبکه مخابرات شهرک پردیسان 34 میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است که تا کنون 16 هزار و 350 شماره تلفن ثابت در این شهرک ثبت شده که از این تعداد 12 هزار شماره در اختیار مردم قرار گرفته است.



روابط عمومی مخابرات قم رتبه نخست جشنواره روابط عمومی را کسب کرد



زهره‌وند در ادامه اظهار داشت: روابط عمومی شرکت مخابرات استان قم در جشنواره روابط عمومی‌های شرکت مخابرات ایران رتبه نخست را کسب کرد.



وی افزود: این جشنواره در پنجم اردیبهشت ماه سال جاری در تهران در پنج بخش برگزار شد که استان قم توانست در بین استان های کشور رتبه نخست را کسب کند.

