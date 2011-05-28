خیرین سلامت 2 برابر اعتبارات دولت کمک کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا نیری در حاشیه همایش خیرین سلامت اظهار داشت: توزیع عادلانه کمکهای خیرین سلامت در سراسر کشور نیازمند تغییر نگرش است.

وی افزود: خیرین سلامت نباید کمکهای خود را تنها منوط به منطقه سکونت و محدوده زندگی خود کنند بلکه بهتر است با نگرشی کلان تر، کمکهای خود را عادلانه توزیع کنند.

نیری گفت:‌ برخی از استانهای کشور به علت اینکه جزو مناطق برخوردار به حساب می آیند، از نظر امکانات و تجهیزات بهداشتی و درمانی اشباع شده اند و این در حالی است که هم اکنون در بسیاری از مناطق کشور از جمله زابل در استان سیستان و بلوچستان و یا جنوب کرمان، تامین امکانات و تجهیزات پزشکی با کمبودهای بسیاری روبرو است.

دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور تصریح کرد: برای بهبود وضعیت سلامت در کشور و اثربخش بودن تلاش ها و اقدامات، توزیع عادلانه کمک های خیران در این زمینه بسیار موثر است.

مشاور وزیر بهداشت با اشاره به کمک 8 هزار میلیارد ریالی خیرین سلامت در دو سال گذشته، اظهار داشت:‌ کمکهای خیرین سلامت دو برابر اعتباراتی است که دولت در بخش سلامت هزینه کرده است.

نیری، از مسئولان دانشگاههای علوم پزشکی نیز درخواست کرد تا با نمایش شفاف عملکردهای این بخش، اعتماد و اطمینان خیران را در راستای مشارکت بیشتر آنها فراهم کنند.