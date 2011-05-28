افزایش تولید در سایه پژوهش محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اشرف منصوری ظهر شنبه در حاشیه جلسه کارگروه پژوهش و فناوری و نوآوری استان، با طرح سیاستهای کلی برنامه پنجم در حوزه علمی و فن آوری در بودجه سال90 گفت: جهش اقتصادی و افزایش تولید در سایه پژوهش و فناوری محقق می شود .

وی اظهار داشت: حوزه پژوهش از سویی بالابردن درآمد را رقم می زند و به حل مسائل و رفع تضادهای جامعه نیز کمک می کند.

منصوری افزود: در سال جاری ردیف جدید اعتباری در کشور برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان یک میلیارد دلار اختصاص یافته تا ضمن تقویت شرکتهای دانش بنیاد، بتواند بخش عمده ای از مشکلات این حوزه را رفع کند.

وی تصریح کرد: در قانون بودجه سال 90 تعداد 62 ردیف اعتباری در حوزه پژوهش و فناوری پیش بینی شده که از نظر حجمی از رشد 26.78 درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار است .

معاون استانداری ایلام اضافه کرد: این منابع شرایط جدیدی را برای توسعه و تقویت اینگونه فعالیتها، برای دستیابی به دانش نو فراهم می کند .

منصوری در خاتمه خواستار مشارکت فعال دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، دستگاههای اجرایی و نخبگان در بررسی نظام نامه پژوهشی استان شد و از آنان مطالبه کرد تا اولویتهای تحقیقاتی سال گذشته را نیز بازنگری کنند.