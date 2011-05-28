اولین انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان تهران در ورامین تشکیل شد

سرپرست اداره بازرگانی شهرستان ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به این گام بلند در حوزه حقوق مصرف کنندگان افزود: از اعضای این انجمن درخواست شده تا با اطلاع رسانی شایسته، مصرف کنندگان را از حقوق خود بیش از گذشته آگاه کنند.

حسن میرزایی گفت: اعتبارنامه های اعضا هیئت مدیره و پروانه فعالیت انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان به آنها تحویل داده شده است.

این مسئول ادامه داد: تشکیل این انجمن یک نیاز اساسی برای مصرف کنندگان و بر گرفته از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در مهر ماه سال 88 است.

وی بر لزوم همکاری ادارات و نهادهای مرتبط با حقوق مصرف کننده با این انجمن تأکید کرد.

ایجاد کمیسیونهای تخصصی در انجمن حمایت از مصرف کنندگان

رئیس انجمن حمایت از مصرف کنندگان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمیسیونهای تخصصی این انجمن در آینده ای نزدیک برای اعلام نظرات کارشناسان ایجاد می شود.

بهنام میرزایی افزود: انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان مرجع دریافت کلیه شکایات مربوط به حقوق مصرف کننده است.

وی با اشاره به اینکه انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان موظف است امنیت مصرف کنندگان را حتی از جنبه روانی تأمین کند،از واحدهای تولیدی خواست تا در فرآیند تولید کالا ضمن رعایت کیفیت و کمیت، استانداردهای تعیین شده را رعایت کنند.

این مسئول همچنین بر لزوم همکاری رسانه ها جهت اطلاع رسانی فعالیتهای این انجمن به شهروندان تأکید کرد.

اضافه می شود انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان ورامین در خیابان طالقانی، روبروی مسجد چهارده معصوم(ع) واقع شده و از شهروندان برای اعلام شکایات احتمالی از واحدهای متخلف صنفی، تولیدی و نهادهای خدمات رسان مرتبط با مصرف کنندگان دعوت شده است.