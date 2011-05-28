ایجاد 18 هزار شغل پایدار از مهمترین برنامه های استان سمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خلخالی ظهر شنبه در آیین تودیع و معارفه بخشدار بخش سرخه از توابع شهرستان سمنان گفت: موضوع اشتغال از اولویت های مهم دولت بوده و از این جهت تمام توان و تلاش مسئولان استان در سال جهاد اقتصادی این است که بتوانیم با ایجاد 18 هزار شغل پایدار مشکل بیکاری در این استان را کاهش دهیم.

وی با اشاره به اینکه بخشدار به عنوان نماینده عالی دولت در سطح بخش است، اظهار داشت: مهم ترین وظایف بخشداری هماهنگی بین سازمان ها و دستگاه ها و تلاش برای ایجاد امنیت و آرامش برای مردم از طریق تقویت احساس امنیت در بین آنان است.

وی یادآور شد: تکریم ارباب رجوع و نقش مردم به عنوان یک رکن اساسی و مهم و همچنین استفاده از توانمندی های مردم بخش در ابعاد مختلف از نکاتی بوده که باید به آنها توجه ویژه صورت گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان به سیاست های فرهنگی دولت دهم اشاره کرد و افزود: بودجه ای در حدود 125 میلیارد تومان برای استان سمنان در نظر گرفته شد که قرار است این رقم با افزایش بیشتر در حوزه فرهنگی به کار گرفته شود.

وی بر جایگاه و نقش ولایت فقیه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: مسئولین و دست اندرکاران نظام، مشروعیت خود را از ولی فقیه می گیرند.

به گفته وی، تلاش دشمنان بر این است که القا کنند مسئولین ناکارآمدند اما مسئولین با تلاش شبانه روزی در دور افتاده ترین روستاهای این مرز و بوم، کوچک ترین نیازمندی ها را با امکانات در دسترس رفع می کنند.

امام جمعه شهر سرخه نیز در این مراسم اظهار داشت: بخش سرخه از بخش های مهم در استان سمنان بوده و دارای مردمی متدین و انقلابی است اگر چه هم و غم مسئولان تلاش برای خدمت به مردم است لکن مردم سرخه مستحق خدمات بیشتری هستند.

حجت الاسلام عربی گفت: امیدواریم دولت و مسئولان استان و شهرستان بهتر از گذشته به این بخش توجه کنند.

در این مراسم از خدمات و تلاش های اسماعیل ادهم بخشدار سابق تقدیر و علی عاشوری به عنوان بخشدار جدید بخش سرخه به حاضران معرفی شد.