روسها نتیجه دیدار با تیم جوانان ایران را تغییر دادند!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از این که تیم کشتی آزاد جوانان ایران در دومین مسابقه خود در نخستین دوره رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد جوانان مقابل تیم روسیه به نتیجه مساوی 4 بر 4 رسید، نتیجه به نفع تیم ایران اعلام شد.

پس از اعلام نتیجه روسها مدعی شدند به دلیل یک پیروزی 7 بر یک در یک تایم برنده این مسابقه هستند و تیم ایران نیز معتقد بود به دلیل امتیازات فنی پیروز این مسابقه است که در نهایت مسئولان فیلا رای به پیروزی تیم روسیه دادند.

تیم ایران که در کشتی نخست با نتیجه 5 بر 3 ترکیه را شکست داده بود عصر امروز در آخرین دیدار مرحله مقدماتی مقابل تیم آلمان قرار می گیرد. دیدارهای رده بندی و فینال امشب برگزار می شود.