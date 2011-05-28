  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۳۷

جام جهانی کشتی - آلمان/

روسها نتیجه دیدار با تیم جوانان ایران را تغییر دادند!

روسها نتیجه دیدار با تیم جوانان ایران را تغییر دادند!

مسئولان تیم کشتی روسیه با اعمال نفوذ نتیجه دیدار این تیم با تیم جوانان ایران را تغییر دادند و تیم ایران بازنده اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از این که تیم کشتی آزاد جوانان ایران در دومین مسابقه خود در نخستین دوره رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد جوانان مقابل تیم روسیه به نتیجه مساوی 4 بر 4 رسید، نتیجه به نفع تیم ایران اعلام شد.

پس از اعلام نتیجه روسها مدعی شدند به دلیل یک پیروزی 7 بر یک در یک تایم برنده این مسابقه هستند و تیم ایران نیز معتقد بود به دلیل امتیازات فنی پیروز این مسابقه است که در نهایت مسئولان فیلا رای به پیروزی تیم روسیه دادند.

تیم ایران که در کشتی نخست با نتیجه 5 بر 3 ترکیه را شکست داده بود عصر امروز در آخرین دیدار مرحله مقدماتی مقابل تیم آلمان قرار می گیرد. دیدارهای رده بندی و فینال امشب برگزار می شود.

کد مطلب 1322580

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها