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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۰۴

شیران تاکید کرد:

مسئولان شهری به مسائل و مشکلات جوانان توجه بیشتری کنند

مسئولان شهری به مسائل و مشکلات جوانان توجه بیشتری کنند

اصفهان - خبرگزاری مهر: عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مدیریت شهر‌ی باید به مسایل و مشکلات جوانان توجه بیشتری کنند و آنها را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شیران شنبه در جلسه این هفته شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه موضوعات مربوط به جوانان در جامعه باید کنترل، هدایت و مدیریت شوند، تصریح کرد: این مدیریت باید در راستای نیاز‌های شهر و شهروندان صورت گیرد و مسئولان باید اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم را در راستای امور مربوط به جوانان انجام دهند.

وی با بیان اینکه مدیریت موضوعات مربوط به جوانان از ضرورت‌های مهم و اساسی جامعه است، تاکید کرد: تمام مسئولان و دستگاه‌های اجرایی با برنامه‌ریزی‌ها و انجام اقدامات مناسب در راستای ساماندهی و بهبود وضعیت جوانان در جامعه تلاش کنند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: اقدامات انجام شده در شهر‌ها باید باز‌دهی و نتایج مثبت و مناسبی در راستای رشد و توسعه شهر‌ها داشته باشد و مدیریت شهر‌ها در راستای بهبود وضعیت و شرایط موجود در جامعه باید فرهنگ‌سازی و اخلاق‌سازی‌های لازم را در شهر‌ها انجام دهند.

وی افزود: مدیریت شهر‌ها باید با انجام اقدامات مناسب در راستای کاهش مشکلات فرهنگی و اجتماعی موجود در جامعه تلاش کنند.

شیران با اشاره به اینکه کاهش مشکلات فرهنگی و اجتماعی موجود در جامعه از مباحثی است که باید در اولویت قرار گیرد، تصریح کرد: مدیریت مسائل و مشکلات موجود در شهر از پروژه‌های اجرایی مهم در شهر‌ها بوده و این موضوع به حمایت‌ها و همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد.

وی اضافه کرد: مسئولان و مدیران شهری باید در جامعه حضور داشته و مشکلات فرهنگی و اجتماعی مربوط به امور جوانان را شناسایی کنند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: اعضای شورای شهر باید در راستای مدیریت شهر‌ها و کاهش مشکلات موجود در جامعه پیش‌قدم بوده و اقدامات و برنامه‌ریزی‌های مناسب را در راستای این موضوع انجام بدهند.

کد مطلب 1322581

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