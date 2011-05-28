اتمام عملیات ساختمان توانبخشی جانبازان فارس اولویت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سجادی ظهر شنبه در بازدید از مرکز جانبازان قطع نخاع سلمان فارسی گفت: در زمانی قرار داریم که اعتبارت سال 90 ابلاغ شده که با چنین شرایطی تکمیل و تجهیز این مجموعه را در اولویت قرار می دهیم.

وی ادامه داد: در سال جاری از اعتبارات فرهنگی و بخشی از دو درصد نفت و گاز را به تکیمل این مرکز و مرکز باغ جنت اختصاص خواهیم داد.

سرپرست استانداری فارس در ادامه سخنان خود با بیان اینکه کمکها پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه جانبازان قطع نخاعی نیست، یادآور شد: برخی از مواقع کارهای مربوط به جامعه ایثارگران در هیاهوی سیاسی کاری و فعالیت های روزمره از بین رفته و به فراموشی سپرده می شود و کمتر توجه شده که نیازهای این جامعه بیشتر از کمکها و حمایت ها از جامعه معلولین قطع نخاعی است.

در ادامه این دیدار رئیس مرکز نگهداری از جانبازان قطع نخاعی سلمان فارسی گفت: فعالیت های این مرکز در دو بخش داخلی و بیرونی تقسیم شده که بخشی از فعالیتهای درمانی جانبازان در داخل مجموعه صورت می گیرد ولی بخشی دیگر بدلیل راحتی جانبازان در منازل آنها خدمات رسانی می شود.

حسن رمضانی ادامه داد: هیچکدام از جانبازان 70 درصد در شیراز بازنشسته نیستند و با هر سختی که شده باشد فعالیت روز مره خود را انجام می دهند.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه هیچکدام از مسئولان استان تاکنون فعالیت مثبتی را برای رفع مشکلات این مجموعه نداشتند، یادآور شد: سن جانبازان استان روبه افزایش است و در عین حال علاقه آنها برای استفاده از این مرکز درمانی نیز بیشتر از قبل شده که در این راستا نیاز مبرم به راه اندازی مکانی جدید احساس می شود.

رمضانی تصریح کرد: ساختمان جدید مرکز در حال ساخت است که قرار بود بودجه آن از فرمانداری به اضافه بخشی از دو درصد نفت و گاز برای اتمام این مرکز تامین شود در حالیکه هیچکدام از این ارقام ارائه نشده و کار این مجموعه نیز به صورت نیمه کاره رها شده است.

وی تاکید کرد: تعداد تختهای این مجموعه به صورت مصوب باید 25 تخت باشد که با توجه به استقبال جانبازان با کمبود تخت مواجه هستیم و از طرفی باید توجه داشته باشیم که این مرکز میزبان جانبازان دیگر استانها که برای درمان به فارس مراجعه می کنند نیز است.

رئیس مرکز نگهداری جانبازان قطع نخاعی سلمان فارس گفت: امکانات ما مربوط به زمانی است که تنها 80 نفر جانباز ثابت و بستری وجود داشت.

ساختمات توانبخشی این مرکز با 80 درصد پیشرفت بدلیل عدم تحقق اعتبارات طی شش ماه گذشته در حالت نیمه کاره رها شده که برای تکمیل و به بهره برداری رسیدن این مجموعه حدود هفت میلیارد تومان نیاز است.