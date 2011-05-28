بازداشت جلاد بالکان و باز شدن مسیری رو به آینده ای روشن برای صربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "کوریر" در تحلیلی دستگیری جلاد بالکان را باز شدن مسیری رو به آینده برای تمام صربستان ارزیابی کرد و نوشت : "راتکو ملادیچ" نامی است که از سال 1945 در اروپا به عنوان بدترین جنایتکار جنگی شناخته می شود. در سال 1995 در جنگلهای اطراف سربرنیتسا شهری در شرق بوسنی اگر این جنایتکار جنگی که فرمانده نظامی صربهای بوسنی در جریان جنگ سالهای 1992 تا 1995 بود، دستور نداده بود حدود هشت هزار بوسنیایی قتل عام نمی شدند.

اگر ملادیچ نمی خواست سارایوو مدت سه سال محاصره نمی شد و ساکنان آن روزانه قتل عام نمی شدند. از دید این جنایتکار جنگی مسلمانان این منطقه باید یا کشته می شدند یا از سرزمینشان بیرون رانده می شدند.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: این جلاد بزرگ فقط گوش به فرمان مقامات بالا نبود، بلکه خود یک شخصیت با نفوذ سیاسی در اجرای ایده های غلط در صربستان بود. در شانزدهمین سال فرارش جزئی ترین نشانه ها درباره اینکه وی از اعمال و میزان جنایات جنگی که مرتکب شده است ابراز تاسف و شرمندگی کند وجود نداشت.

در ادامه این مطلب آمده است : حالا بعد از سالها این جنایتکار جنگی در برابر دادگاه بین المللی لاهه قرار گرفته و این نه تنها یک مجازات برای یک قاتل بزرگ است، بلکه همچنین یک تسلی خاطر هر چند دیر برای هزاران مسلمان بوسنیایی است که در جنگ عزیرترین کسانشان را از دست دادند.

کوریر همچنین نوشت : دستگیری این جلاد بزرگ یک جرقه آزادی برای تمام صربستان بود. برای سرزمینی که از رسواییهای ژنرالهای جنگی سابق خود سالها عذاب کشیده است. با دستگیری ملادیچ البته صربستان هنوز اقدامات کافی را برای نشان دادن انزجار خود از جنگ طلبی نشان نداده است، اما گام مهمی را در مسیر ورود به اتحادیه اروپا برداشته و یکی از بزرگترین سنگها را از سر راه مسیر روشن آینده اش برداشته است.

