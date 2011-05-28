هزینه بالای استحصال مواد معدنی با فرآوری آن جبران شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید آوری فرد در گردهمایی دست اندرکاران معادن استان قم که در سالن همایش‌های صنایع و معادن قم برگزار شد، با توجه به تنوع فرآورده‌های معدنی در استان، اظهار داشت: فرآوری مواد معدنی به عنوان یکی از ملزومات بهره برداری از معادن است.



وی یادآور شد: ارزش بخشی به مواد معدنی را با استیحصال فنی آنها باید در اولویت قرار دهیم و از خام فروشی مواد باارزش معدنی که با مشقت زیاد استخراج می‌شود پرهیز کنیم.



آوری فرد تصریح کرد: مواد معدنی توسط ماشین آلات سنگین با هزینه حمل و نقل و نیروی انسانی بسیار زیاد و اغلب از مکان های صعب العبور استخراج می‌شود و به قیمت پائین به فروش می‌رسد.



وی افزود: این در حالیست که می‌توان آن‌ را به مواد با ارزش تری و با کاربرد مطلوب تری تبدیل کرد و ارزش افزوده واقعی را با فرآوری مدرن به آن بخشید.



رئیس سازمان صنایع و معادن استان قم در ادامه به استخراج ماده معدنی آهک اشاره کرد و گفت: آهک ماده معدنی است که به قیمت کیلویی 150 ریال پس از استخراج به کارخانه‌های تولید پودر سنگ فروخته می‌شود در حالی که با احتساب هزینه کارگر و سوخت ماشین آلات حفاری و حمل نقل، ماده معدنی آهک به کیلویی 20 هزار ریال می‌رسد و کارخانه‌های پودر سنگ در واقع باید از خرد و ریزه‌های سنگبری‌ها در تولید پودر سنگ استفاده کنند.



تعامل با متولیان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در بهره برداری از معادن



وی در ادامه با بیان این که در بهره برداری از معادن باید به فکر جامعه‌ای که در آن هستیم باشیم، یادآور شد: نباید این طور باشد که منابع خدادادی طبیعی و محیط زیست را در خلال بهره برداری از معادن از یاد ببریم و باید همه جوانب اندیشیده شود و رعایت موازین و تعامل مناسب با متولیان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی همواره مدنظر قرار گیرد.



آوری فرد در پایان ضمن دعوت از کلیه دست اندرکاران عرصه معدن برای تدوین راهبردهای نوین جهت اعتبار بخشی بیش از پیش به فرآورده‌های معدنی استان، تعامل هرچه بیشتر با دستگاه‌های اجرایی مرتبط را خواستار شد.



بر پایه این گزارش، در پایان مراسم پس از پرسش و پاسخ در خصوص رفع مشکلات معدن‌کاران استان، از دو معدن‌کار نمونه و از دو مسئول فنی نمونه معادن استان با اهدای لوح تقدیر و سپاس تجلیل شد.

