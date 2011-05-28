درخواستهای واگذاری اراضی روستایی در هرمزگان نیازمند بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد پویافر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: درخواستهای مطرح شده از سوی مردم و شوراها جهت واگذاری اراضی روستایی نیازمند بررسی بیشتری است تا با مشکل درخواستهای غیرواقعی مواجه نباشیم.

مدیر کل امور روستایی استانداری گفت: در 79 نقطه از نقاط مختلف روستایی استان عملیات اجرایی ساخت و ساز شهرکها و سکونتگاههای مسکونی آغاز شده که در حال حاضر به دلیل عدم تخصیص اعتبار لازم، فاقد امکانات زیربنایی آب، برق و راه بوده و مورد بهره برداری قرار نمی گیرد.

پویافر افزود: این سکونتگاهها با پیشرفت فیزیکی 90 تا 20 درصد در حال اجرا هستند اما دستگاههای اجرایی نظیر آب و برق علیرغم پیگیری های صورت گرفته از سوی استانداری و دستگاههای مرتبط هنوز اعتباری اعم از ملی، استانی و منابع داخلی شرکتهای مربوطه برای ایجاد زیرساختها در این سکونتگاهها دریافت نکرده اند.

وی با اشاره به گسترش و روند رو به رشد جمعیت روستاها و افزایش درخواستهای بیش از نیاز واگذاری اراضی، تصریح کرد: درخواست های مطرح شده از سوی مردم و شوراها جهت واگذاری اراضی روستایی (الحاق اراضی به روستاها) نیازمند بررسی بیشتری است تا با مشکل درخواست های غیرواقعی مواجه نباشیم.

وی افزود: این بررسی مستلزم هماهنگی کامل میان شوراهای اسلامی، دستگاههای مرتبط منابع طبیعی، بنیاد مسکن انقلاب و اموراراضی قبل از واگذاری اراضی است که در این صورت درخواستها واقعی شده و تنها افراد فاقد زمین و مسکن متقاضیان واگذاری اراضی خواهند بود.