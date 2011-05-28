ساکنان 38 شهر مازندران از نعمت گاز برخوردار هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، محسن عرب مقصودی ظهر شنبه در مراسم افتتاح طرحهای گازرسانی روستاهای یعقوب لنگه و نمگ چال بهشهر افزود: فعالیت اجرایی گازرسانی با حضور پیمانکار در شش شهر مازندران در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران با بیان اینکه هزار و 267 روستا از مجموع سه هزار و 100 روستای مازندران گازدار هستند، ادامه داد: عملیات اجرایی گازرسانی به 243 روستا در حال انجام است که در هفته دولت و دهه فجر به بهره برداری خواهند رسید.

عرب مقصودی با اشاره به گازرسانی به 76 جایگاه سی ان جی در استان افزود: در حال حاضر 441 واحد صنعتی در استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

وی با اشاره به انجام بیش از 17 هزار متر لوله گذاری شبکه برای گازرسانی به روستاهای یعقوب لنگه و نمک چال، افزود: برای گازرسانی به این دو روستا نیازمند نصب 350 علمک روی شبکه گازدار هستیم.

عرب مقصودی، توسعه،عمران و آبادانی را ثمره خون شهدا دانست و گفت:نصب هر علمک در درب منازل مردم به منزله پیام انقلاب است.

وی افزود: تمام خدمات گازرسانی در مازندران پس از انقلاب شکوهمند اسلامی صورت گرفته است.

عرب مقصودی گفت: طی 27 سال عمر شرکت گاز استان، 12 هزار و 675 کیلومتر شبکه گذاری گاز در سطح مازندران انجام و بیش از 541 هزار علمک گاز روی شبکه گازدار نصب شده است.

وی با اشاره به بهره مندی 97 درصد خانوار شهری و 68 درصد خانوار روستایی استان از نعمت گاز طبیعی افزود: در حال حاضر 813 هزار مشترک تجاری، صنعتی و خانگی در سطح استان گازدار هستند.



پروژه گازرسانی به دو روستای یعقوب لنگه و نمک چال شهرستان بهشهر به اعتباری بالغ بر هفت میلیارد و 507 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

با گازرسانی به این دو روستا، 366 خانوار بهشهری از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.