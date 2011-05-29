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۸ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۲۲

در البرز انجام می شود؛

اعلام فراخوان برگزاری اولین دوره مسابقات پیشکسوتان استان

اعلام فراخوان برگزاری اولین دوره مسابقات پیشکسوتان استان

کرج - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته پیشکسوتان هیئت فوتبال استان البرز گفت: به زودی با اعلام فراخوان اولین دوره مسابقات فوتبال پیشکسوتان استان البرز برگزار می شود.

بهنام مظلومیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به زودی با اعلام فراخوان اولین دوره مسابقات فوتبال پیشکسوتان استان را برگزار خواهیم کرد.

وی بیان داشت: براساس برنامه ریزی ها سعی خواهیم کرد مقدمات برگزاری مسابقات را طوری فراهم کنیم تا قرعه کشی مسابقات نهایتاً تا پایان خرداد انجام شود و مسابقات را در تیرماه آغاز نماییم.

 وی همچنین از اعزام دو تیم از کرج به مسابقات پیشکسوتان استان تهران و کشور خبر داد و گفت: تیم های قهرمان و نائب قهرمان سال گذشته به احتمال فراوان به نمایندگی از استان در این دو رویداد شرکت خواهند کرد.

کد مطلب 1322592

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