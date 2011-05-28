جشنواره منطقه ای عکس تعاون در بوشهر آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مدیرکل تعاون استان بوشهر در حاشیه آغاز به کار این جشنواره در گفتگو باخبرنگاران گفت: 10هزار عکس از 2 هزار عکاس در بخش های گوناگون با محوریت تعاون در این جشنواره در معرض دید عموم قرار گرفته است.

اصغر جعفری افزود: در این جشنواره عکاسان استان های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی جنوبی و رضوی، فارس و هرمزگان از بیشترین شرکت کنندگان برخوردارند.

وی گفت: این جشنواره به منظور گسترش فرهنگ تعاون در بین قشرهای مختلف جامعه، بررسی نقش تعاون در توسعه ملی، اهمیت نقش تعاون در اتحاد و انسجام ملی، معرفی ابعاد و توانمندی‌های بخش تعاون با زبان هنر در شهریور برگزار می‌شود.

مدیرکل تعاون استان بوشهر اضافه کرد: موضوعات جشنواره را تعاون از نگاه کلی، تعاون و زندگی فردی و اجتماعی، تعاون، اقتصاد و صنعت، تعاون، زنان و جوانان اعلام کرد.

جعفری با بیان اینکه این جشنواره همزمان در 4 استان دیگر هم برگزار شده است، گفت: 12 خرداد نفرات برتر این جشنواره معرفی می شوند.



