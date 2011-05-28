پروژه فاضلاب جزیره لاوان بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر حزباوی در بازدید از پروژههای جزیره لاوان در مورد پروژه فاضلاب جزیره لاوان گفت: این پروژه شامل شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب است که تاکنون هفت هزار و 361 متر لوله گذاری شامل شبکه فرعی و شبکه اصلی و خط انتقال اجرا شده و تصفیه خانه فاضلاب آن که با 98 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا می باشد.

حزباوی با اشاره به اینکه اجرای شبکه فاضلاب این جزیره شامل، لوله گذاری، اجرای آدم رو ها به تعداد 172 عدد و 212 فقره انشعاب به اتمام رسیده، تصریح کرد: با تکمیل تصفیه خانه فاضلاب و رفع موانعی نظیر محدودیت تامین اعتبار در اجرای 300 متر لوله گذاری سرشاخه های فرعی باقی مانده، این پروژه به زودی آماده بهره برداری کامل می شود.

وی اعتبار اختصاص داده شده به این طرح را 30 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: تصفیه خانه فاضلاب جزیره لاوان برای جمعیت 10 هزار نفر طراحی و در پنج مدول جانمایی شده که در حال حاضر اجرای مدول اول آن برای جمعیت دو هزار نفر و با ظرفیت حدود 300 متر مکعب در روز در دست اجراست.

مدیرکل هماهنگی امور توسعه جزایر استان در دیدار با اهالی و اعضای شورای اسلامی لاوان، مشکلات مردم این جزیره را در بخشهایی نظیر آب و برق مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

در این بازدید که با حضور مسئولان و کارشناسان دستگاههای اجرایی آب، برق و نفت همراه بود، حزباوی خواستار تعامل و همکاری دستگاههای مرتبط به منظور رفع چالشهای عمرانی پیش رو مردم این جزیره شد.