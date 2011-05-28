به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه، مسائلی پیرامون اکرانِ فیلم مستند در سینما سپیده، ضرورت توجه به حرفه‌ی تهیه‌کنندگی در سینمای مستند، عرضۀ آثار مستند در شبکه ویدیوئی کشور، انتشار کتابهای پژوهشی و تألیفی حوزه‌ سینمای مستند، همکاری در برپایی هرچه‌ مطلوب‌تر پنجمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت و... مورد بحث و تأکید قرار گرفت.

شفیع آقامحمدیان مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی هم ضمن تأکید بر استمرار این نشست‌ها، اظهار داشت که در انتظارِ پیشنهادات صنف تهیه‌کنندگان سینمای مستند و همینطور جامعه‌ مستندسازان پیرامون ارتقای سینمای مستند در زمینۀ‌ آموزش، تولید، عرضه و نمایش می‌باشد.

در این نشست که آقایان: شفیع آقامحمدیان (مدیرعامل)، حسین خورشیدی (معاون فرهنگی)، محمدجواد لسانی (مدیر تولید)، شهنام صفاجو (مدیر روابط‌عمومی)، محمدرضا صفیری (مسئول نمایش سینما سپیده) به نمایندگی از مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و مرتضی ندایی (رئیس هیأت‌مدیره)، سعــید رشتیان (نایب‌ رئیس)، اُرد عطارپور‌، مرتضی رزاق‌کریمی (سخنگو)، مجید خالقی‌سروش (بازرس) و جعفر صانعی‌مقدم از سوی صنف تهیه‌کنندگان سینمای مستند حضور داشتند، مقرر گردید تا در جلسات آتی، مباحث مورد نظر و تأکید اجرایی گردد.

