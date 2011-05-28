تبسم آتشین‌جان مدیر نشر «حوض نقره» که دستی هم در ترجمه و نگارش ادبی دارد در گفتگویی با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آمار مطالعه در تابستان روند رو به رشد ندارد، گفت: از منظر جامعه‌شناسی می‌شود گفت نسل جوان در این دوره ترجیح می‌دهد اوقات فراغتش را با اینترنت و بازی‌های رایانه‌ای بگذراند.

وی ادامه داد: در زمانی که نسل ما دانش‌آموز یا دانشجو بود، زمانی که امتحانات تمام می‌شد برای خرید کتاب و مطالعه آنها در تابستان شوق زیادی داشتیم، ولی این علاقه دیگر در نسل جوان امروز دیده نمی‌شود و در کل، سیر خرید کتاب و مطالعه آزاد روندی نزولی دارد و به دنبال آن در تابستان هم سرگرمی‌های مختلف بیشتر وقت بچه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

مترجم «خاطرات موتورسیکلت» نوشته ارنستو چه‌گوارا با اشاره به اینکه نمایشگاه کتاب باعث افت فروش کتاب در تابستان می‌شود، توضیح داد: از آنجاکه نمایشگاه نزدیک تابستان برگزار می‌شود و خیلی از علاقه‌مندان کتاب خرید خود را از نمایشگاه انجام می‌دهند در نتیجه فروش کتاب در تابستان افتی به این دلیل هم دارد.

آتشین‌جان افزود: در یک نگاه کلی می‌توان گفت علاقه نسل امروز به سرگرمی‌های دیجیتال بیشتر شده و نمی‌توان گفت این افراد به واسطه فراهم شدن اوقات فراغت تابستانی وقت بیشتری را به مطالعه اختصاص می‌دهند. البته همیشه استثناهایی وجود دارد و هستند افرادی که مطالعه در زندگی‌شان جایگاه خاصی دارد.

وی با اشاره به اینکه این استثنا درباره برخی کتاب‌ها هم وجود دارد، بیان کرد: برخی کتاب‌ها از جمله آنهایی که سوار موج جهانی هستند در هر شرایطی می‌فروشند و بچه‌های ما هم این مجموعه‌ها را می‌خرند و حتی در ایام امتحانات هم جزو پرفروش‌ها محسوب می‌شوند که از جمله آنها «هری پاتر» است.

مدیر نشر حوض نقره اضافه کرد: این روزها برای کتاب نخریدن بهانه‌ای مطرح می‌شود؛ مبنی بر اینکه کتاب‌ها ممیزی می‌شوند و دیگر جذابیت ندارد، ولی به نظر من این بهانه خوبی نیست، چرا که با ممیزی اسانس ادبیات از یک اثر نمی‌رود و همین آثار هم برای مطالعه مناسب هستند.

مترجم «تعالیم پسر مایا برای خرس‌ها» نوشته کلر نیلسون با اشاره به اینکه آنچه امروز در قالب ادبیات تالیفی و ترجمه‌ای به نوجوانان عرضه می‌شود در حد و اندازه هوش آنها نیست، تشریح کرد: افت توجه به کتاب‌ در قالب سنتی آن در همه جای جهان دیده می‌شود و ما نیز تابعی از این جریان هستیم؛ با این تفاوت که در جهان کتاب‌های الکترونیک نیاز مخاطب به کتابخوانی را مرتفع می‌کند، ولی در کشور ما هنوز تولید کتاب صوتی و الکترونیکی جای خود را نیافته است.

آتشین‌جان اضافه کرد: وقتی بچه‌های ما چه به دلیل علاقه به مباحث فناوری‌های نوین و چه به دلیل پز دادن خود را در جریان اخبار مرتبط با این حوزه قرار می‌دهند و نبض به نبض آن حرکت می‌کنند، پس لازم است ما هم به این علاقه‌مندی دقت کرده و بتوانیم مفاهیم غنی فرهنگی خود را با زبان جدید جهان عرضه کنیم.

وی با انتقاد از اینکه ناشران ما در توجه به کتاب‌های الکترونیک کم‌کار هستند، عنوان کرد: ناشران ایرانی لازم است خود را با جهان همراه کرده و به روش‌های کلاسیک بسنده نکنند، چرا که کندی حرکت ما به جریان کتابخوانی کشور لطمه می‌زند.

مترجم «راز: کتاب شکرگزاری» نوشته راندا برن ادامه داد: صدا و سیما وظیفه دارد به فرهنگ کتابخوانی توجه بیشتری داشته باشد. ناشران توان پرداخت هزینه‌های میلیاردی برای تبلیغ کتاب را ندارند و به همین دلیل تلویزیون باید برنامه‌های ترویج مطالعه را جدی بگیرد. چقدر خوب است برنامه‌هایی ساخته شود که در آنها به مردم آموزش داده شود که در ترددهای شهری در وسایل نقلیه عمومی کتاب بخوانند و یا در پس زمینه‌ برنامه‌های مختلف به کتاب و کتابخوانی توجه شود. البته رادیو در این زمینه خوب کار می‌کند.

این ناشر در پایان تاکید کرد: وقتی جمعیت میلیونی برای دیدن کتاب به نمایشگاه کتاب می‌آید، نشان از این دارد که مردم کتاب را دوست دارند و این فرصت نه فقط در 10 روز نمایشگاه بلکه در فضاها و زمان‌های بیشتری باید فراهم شود. باید به جایی برسیم که بچه‌ها با کتاب مانوس شوند و این به نفع همه ما با هر جهان‌بینی است که فرزندانی کتابخوان داشته باشیم.