72 درصد تعهدات خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکاظم اولیایی پیش از ظهر شنبه در سیزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی، تعهدات خیرین مدرسه ساز در سال گذشته را بالغ بر 10 میلیارد تومان اعلام کرد و اظهار داشت: از این مبلغ تاکنون 72 درصد محقق شده است.

وی با اشاره به نرخ تهعدات خیرین مدرسه ساز در سطح کشور، افزود: خراسان جنوبی به نسبت جمعیت و نوپابودن استان از وضعیت مطلوبی در عملیاتی شدن تهعدات خیرین برخوردار بوده که این امر نشان دهنده میزان توجه مردم به موضوع آموزش و پرورش در این استان است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی یادآور شد: ملت مسلمان ایران با تکیه بر اعتقادات اسلامی منبع خیر و احسان بوده اند و امر مقدس مدرسه سازی به عنوان فرهنگی مثبت و بسیار ارزشمند روز به روز وسیع تر می شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی نیز در این جشنواره با اشاره به گذشت پنج سال از استان شدن خراسان جنوبی گفت: در این راستا همچنان کمبود بسیاری از زیرساخت ها در قابل مشاهده است که باید به همت خیرین استان رفع شود.

حمیدرضا وردی از هفت برابر شدن بودجه نوسازی و تجهیر مدارس کشور در سال جاری خبر داد و افزود: در این زمینه نمایندگان مجلس باید در جهت جذب اعتبار به این استان اهتمام ویژه ای داشته باشند.

وی اضافه کرد: با جذب این اعتبار در استان تحولی اساسی در نظام آموزش پرورش و زیرساختهای آن ایجاد خواهد شد.

وردی با بیان اینکه فعالیت خیرین مدرسه ساز در اقصی نقاط کشور با تشکیل مجامع خیرین که برخاسته از متن انسانهای نیکوکار است از جمله رویدادهای مهم پس از انقلاب اسلامی بوده است، اظهار داشت: بی شک نهادینه سازی این تفکر و سازماندهی امر مدرسه سازی از شاخص ترین اقدامات وزرات آموزش و پرورش است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان داشت: افزایش درصد سهم خیرین در ساخت مدارس علاوه بر اینکه گره ها و مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش را کاهش داد، فرهنگ باقیات الصالحات را نیز در کشور گسترش داده است.