تمبر یادبود افتتاح مسکن مهر در سمنان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمبر یادبود طرح مسکن مهر استان سمنان ظهر شنبه همزمان با افتتاح 3 هزار و 700 واحد مسکن مهر استان سمنان با حضور معاون اول رئیس جمهور، نماینده سمنان در مجلس خبرگان رهبری، وزیر مسکن و شهرسازی، استاندار سمنان، نماینده دامغان در مجلس و مدیر کل پست استان سمنان رونمایی شد.

معاون اول رئیس جمهور در این مراسم با رونمایی از تمبر یادبودی از این مراسم را در حاشیه تمبر نوشت.

همچنین در این مراسم از 14 نفر از دست اندرکاران طرح مسکن مهر استان سمنان تقدیر شد که به صورت نمادین از استاندار سمنان، معاون امور عمرانی، فرماندار سمنان، سرپرست سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر امور شعب بانک مسکن در استان سمنان، شهردار سمنان و مدیرکل تعاون تقدیر شد.

