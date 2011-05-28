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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۱۸

در بوشهر/

هشت هزار هکتار اراضی دولتی از زمین خواران پس گرفته شد

هشت هزار هکتار اراضی دولتی از زمین خواران پس گرفته شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: بیش از هشت هزار و 400 هکتار اراضی دولتی از دست زمین خواران پس گرفته و به دولت واگذار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بحرانی بعد از  ظهر شنبه در نشست اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال افزود: در سال گذشته بیش از یک هزار و 800 پرونده در رابطه با زمین خواری تشکیل شد که با تلاش قضات و کارشناسان دادگستری استان بسیاری از این زمیینها از دست زمین خواران رها شد.

وی با اشاره به مسولیت قوه قضائیه در حفاظت از بیت المال گفت: این نهاد تلاش می کند در کنار دولت دست تبهکاران را از اموال عمومی کوتاه کند.

مدیرکل بازرسی استان  بوشهر نیز گفت: اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال باید علاوه بر مقابله با زمین خواران در پرداخت تسهیلات بانکی واگذاری مناقصه ها و مزایده ها و قوانین گمرکی و مالیاتی نیز توجه داشته باشند.

حسین کرمی افزود: باید با بهره گیری از روش های نوین و همکاری مردم باز مین خواران به صورت جدی برخورد کرد.

کد مطلب 1322602

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