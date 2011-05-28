به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل قربانی شنبه در جلسه این هفته شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه بحران آب از مهمترین و چالشی ترین موضوعات روز برای مردم استان اصفهان است، اظهار داشت: این موضوع نیازمند پیگیری‌های اساسی مسئولان و اتحاد و انسجام برای مدیریت یکپارچه آب زاینده رود است.

وی تاکید کرد: برای برون رفت از معضل کم آبی در شهر اصفهان باید اقدامات اساسی انجام گیرد و برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات لازم در راستای برطرف شدن مشکلات و بحران‌های موجود باید به صورت جدی و موثر انجام شود.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه مدیریت حوضه‌های آبخیز نیازمند تغییرات اساسی و مناسب است، افزود: مسئولان و دستگاه‌های اجرایی باید در راستای مدیریت حوضه‌های آبخیز اقدامات و پیگیری‌های اساسی لازم را انجام دهند.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با انجام اقدامات لازم از هدر‌رفت آب جلوگیری و چگونگی استفاده از آب‌های قابل دسترس در جامعه را مشخص کنند.

قربانی در ارتباط با طرح های انتقال آب بیان داشت: عملیاتی شدن انتقال آب باید با هزینه‌های کمتری انجام شده و مسئولان باید در راستای این موضوع تلاش کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر یک تیم پنج نفره از شورا بر عملیاتی شدن اجرای طرح انتقال آب نظارت می کنند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین به مشکلات کم آبی در غرب اصفهان اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر مناطق غرب اصفهان در راستای بحران آب بیشترین آسیب را می‌بینند و این موضوع باید پیگیری شده و به نتیجه مورد نظر برسد.

وی با بیان اینکه مشکلات زیادی در اصفهان وجود دارد که تصمیم‌گیری در راستای آنها به نوعی در اختیار شورای اسلامی شهر اصفهان نیست، اظهار داشت: برداشت آب در مناطق اصفهان یکی از موضوعاتی بوده که شورا نمی‌تواند به تنهایی در راستای آن اقداماتی را انجام دهد.