مجهز شدن به علوم روز تنها راهکار رفع فقر از جوامع است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین ابراهیمی پیش از ظهر شنبه در سیزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی با بیان اینکه والاترین انسانها افرادی هستند که در بین اولویتهای اجتماعی بهترین و با ارزش ترین خدمت به جامعه را انتحاب کنند، افزود: ارزش هر انسانی به اندازه دانش و خدمت به جامعه است که آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت بهترین خدمت به جامعه است.

نماینده مردم شهرستانهای بیرجند و درمیان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه همه تمدن ها، پیشرفت ها و عزت و اقتدار جوامع در گروه علم و دانش است، تاکید کرد: هر جامعه ای که از دانش بیشتری برخوردار است توان و قدرت بیشتری در بین سایر کشورها دارد.

وی با اشاره به پیشرفتهای کشور طی 32 سال گذشته از عمر انقلاب اسلامی ایران، تصریح کرد: طی سالهای گذشته ایران با مجهز شدن به دانش و علوم روز توانسته سرآمد کشورهای جهان شود.

حجت الاسلام ابراهیمی با اشاره به جایگاه معنوی خیرین مدرسه ساز، اظهار داشت: خیرین با سه ویژگی حسن انتخاب، اولویت بندی در کار و ارزش کار در عرصه مدرسه سازی وارد می شوند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وقتی جامعه ای ایده آل و مطلوب خواهد بود که علم و تربیت و آموزش و پرورش به حد مطلوب در جامعه پیاده شود.

حجت الاسلام ابراهیمی با تاکید بر تکریم از مقام معلمین در این گونه جشنواره ها ادامه داد: به نقش معلم در آموزش و پرورش بی توجهی یا کم توجهی می شود.

وی بیان داشت: معلمین در راس تعلیم و تربیت جامعه قرار دارند و باید از این قشر نیز به نحو مطلوبی تجلیل شود.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: با توجه به جمعیت دانش آموزی، مدارس و معلمین باید مدرسه سازی مورد اهتمام ویژه مسئولان قرار گیرد.