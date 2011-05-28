محیط خانواده را نمی توان با قوانین اداره کرد

مهدی حسن وند در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: مسائل در قانون به طور کلی در نظر گرفته شده تا اینکه هیچ انسانی در حق دیگری تجاوز نکند.

وکیل پایه یک حوزه خانواده گفت: رویه دادگاهها در گذشته این بود که اول مسئله زوجین را به بهزیستی ارجاع می دادند تا توسط روانشناسان در این حوزه کار شود اگر بعد از دو تا سه ماه مسئله بین زوجها حل نمی شد، قاضی رسیدگی کرده و حکم را صادر می کرد که حکم آن لازم الاجرا بود.

وی افزود: یکی از ویژگیهای دادگاهها بحث قاطعیت آن است و اگر حکمی صادر شد حکم آن قاطع است و باید اجرا شود.

حسن وند اظهار داشت: اصطلاح همسر آزاری در قانون وجود ندارد و این خلا قانونی نیست چراکه همسرآزاری اصطلاحی است که در حوزه جامعه شناسی کاربرد دارد، بحث جامعه شناسی فراتر از بحث حقوقی است و در آن کرامت انسانی همسر مطرح است.

وکیل پایه یک حوزه خانواده اظهار داشت: در حقوق مصدایق همسرآزاری وجود دارد همانند آزارجسمی که در قانون به عنوان ضرب و شتم، آزار روانی را افترا و آزار جنسی را جرم قوادی در نظر گرفته شده است.

مصادیق همسرآزاری باید توسط جامعه شناسان حل شود

وی تصریح کرد: این معضل باید توسط جامعه شناسان و کارشناسان امور اجتماعی پیگیری شود اما متاسفانه آنها توپ را در حوزه حقوقدانان می اندازند و این ضعف است.

وکیل پایه یک حوزه خانواده اظهار داشت: بعضی از آزارهای روانی در قانون مسئولیت مدنی قابل تقویم نیستند در نتیجه به دلیل غیرقابل محاسبه بودن آن خسارتی هم تعلق نمی گیرد.

حسن وند گفت: در حقوق یک اصل عدم توسعه و شمولیت جرائم است یعنی اینکه ما جرائم را آنقدر تفسیرنکینم که دامنه آن گسترش پیدا کند و اگر هر فعلی را به عنوان جرم نگاه کنیم همه مجرم می شوند.

زنان از حقوق خود آگاهی ندارند/وظیفه رسانه ها در اطلاع رسانی

وی افزود: اگر زنان از حق و حقوق خود آگاه شوند می تواند از خود دفاع کنند و زمینه سواستفاده هم باقی نمی ماند، قانون حمایت از خانواده وجود دارد که متاسفانه در این زمینه اطلاع رسانی نشده و این وظیفه ای که بر دوش رسانه ها خصوصا صدا و سیما است.

وکیل پایه یک حوزه خانواده در پاسخ به شکایت نکردن زنان در جامعه تاکید کرد: شکایت کردن یک بحث فرهنگی است با اینکه دادگاه جای احقاق حق است اما در فرهنگ جامعه ما به ویژه در قشرزنان پذیرفته نشده که باید با فرهنگ سازی مناسب، این معضل را به حداقل رساند.