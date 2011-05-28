  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۲۴

در چهارمحال و بختیاری/

آزمون جامع دوره های مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی برگزار شد

آزمون جامع دوره های مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی برگزار شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: کارشناس آموزش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهار محال و بختیاری از برگزاری آزمون جامع هماهنگ مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در استان خبر داد.

مهرداد رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزمون جامع مدیریت دفاتر مسافرتی و گردشگری با حضور 19 نفر از فراگیران دوره های مدیریت فنی و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری ششم خرداد ماه روز جمعه با حضور ناظرین و هیات ممتحنه برگزار شد. 

رئیسی هدف از برگزاری دوره های آموزشی را آشنایی فراگیران با مباحث مرتبط با گردشگری، صنعت گردشگری، بازار یابی ، آشنایی با میراث فرهنگی، آشنایی با تور ها و ...... عنوان کرد.
 
وی با اشاره به اینکه این دوره ها در طول سال دو بار برگزار می شود، یادآور شد: دوره مدیریت فنی دفاتر گردشگری و راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی در نیمه دوم خرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
 
کد مطلب 1322609

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها