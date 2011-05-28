آزمون جامع دوره های مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی برگزار شد

مهرداد رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزمون جامع مدیریت دفاتر مسافرتی و گردشگری با حضور 19 نفر از فراگیران دوره های مدیریت فنی و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری ششم خرداد ماه روز جمعه با حضور ناظرین و هیات ممتحنه برگزار شد.

رئیسی هدف از برگزاری دوره های آموزشی را آشنایی فراگیران با مباحث مرتبط با گردشگری، صنعت گردشگری، بازار یابی ، آشنایی با میراث فرهنگی، آشنایی با تور ها و ...... عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه این دوره ها در طول سال دو بار برگزار می شود، یادآور شد: دوره مدیریت فنی دفاتر گردشگری و راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی در نیمه دوم خرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

