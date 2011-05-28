به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که با همکاری هنرستان هنرهای زیبای پسران برگزار می شود، آثار محسن وزیری مقدم، غلامحسین نامی، واحد خاکدان، ابراهیم فرجی، عبدالله عامری، صادق تبریزی، منوچهر دهقان، اردشیر مجرد تاکستانی، علیرضا اسپهبد، منوچهر معتبر، کامبیز درم بخش، مرحوم ایرج زند، بهرام خائف، مرحوم محمود زنگنه و بسیاری دیگر از نام آوران هنر معاصر در نیم قرن اخیر به چشم می خورد.

در نمایشگاه منتخب گنجینه هنرستان هنرهای زیبای تهران که در دو بخش قدیم و جدید برگزار می شود، حدود 250 اثر در سه گرایش نقاشی، طراحی و نگارگری به نمایش در می آید. بخش جدید به آثار معاصر فارغ التحصیلان این هنرستان اختصاص داده شده است، و آثار بخش قدیم نیز شامل منتخب آثار گنجینه هنرستان است.

این نمایشگاه سه شنبه 10 خرداد در نگارخانه های آینه و خیال موسسه صبا رونمایی می شود و به مدت یک ماه پذیرای عموم بازدیدکنندگان است. علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در این نمایشگاه به نشانی خیابان ولی‌عصر (عج)، خیابان طالقانی غربی، خیابان صبا (شهید برادران مظفر)، شماره 125 مراجعه کنند.

